EGİAD, uluslararası ilişkiler atağında

03.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:08

Üyelerine yeni iş fırsatları oluşturacak yurt dışı yatırımlarının önünü açmak ve ticari bilgi akışını sağlayacak organizasyonlara imza atmak üzere yurt dışı pazar araştırmalarını sıkı takip eden EGİAD, uluslararası ilişkiler çalışmalarını arttırdı.



Uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüten Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) yönetimi, ilk olarak Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya ile bir araya geldi. Ardından da Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Organizasyonu ile Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya ile üyelerini bir seminer kapsamında buluşturdu.



Bu yıl içinde yurt dışına yapacağı iş gezilerini planlayan EGİAD, "Ticari Diplomasi" vizyonu çerçevesinde ilk olarak Almanya'yı mercek altına aldı. Bölgede ticarete yön veren ekonomik, hukuki ve sosyal altyapı hakkında bilgi verilirken, ticari hayatın geliştirilmesi için kurumlar arası iş birliği çalışmaları değerlendirildi.



"En yoğun ilişkilerin Almanya ile olduğunu söyleyebiliriz"



EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Almanya'nın en geniş görev bölgesi Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti ile İzmir arasında ticari ve kültürel diyaloğunun geliştirilmesini istediklerini dile getirerek, bu tür ziyaret ortamında gelişen uluslararası dostlukların yeni ticari girişimlerin doğmasına fırsat oluşturduğunu vurguladı. Aslan, "Uluslararası ticareti güçlendirecek yeni proje ve ortaklıklara zemin hazırlamak isteriz. İzmir ile iş birliğini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz. Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Almanya ile olduğunu söyleyebiliriz. Almanya 2018 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken, ithalatımızda Rusya Federasyonu ve Çin'in ardından üçüncü sırada bulunmaktadır. En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ticaret hacmimiz her geçen yıl artmaktadır. Almanya'ya ihracatımız yüzde 90 oranında sanayi mamullerinden, yaklaşık yüzde 10 oranında tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır. Türkiye'den Almanya'ya 2015 yılında 250 milyon dolar, 2016 yılında 119 milyon dolar, 2017 yılında 212 milyon dolarlık yatırım gerçekleşmiştir. Türkiye'nin 2018 yılında yurt dışına gerçekleştirdiği 4 milyar dolar değerindeki toplam yurt dışı doğrudan yatırımda, Almanya 155 milyon dolar ve yüzde 3,9 pay ile 3. sıradadır. 2018 yılında yurt dışından Türkiye'ye gelen 6 milyar dolar değerindeki toplam doğrudan yatırımda ise, Almanya 349 milyon dolar ve yüzde 5,81 pay ile 6. sırada bulunmaktadır" dedi.



Öte yandan, İzmir'in potansiyel yatırım olanaklarının ve genel ekonomisinin yakından takip edildiğine de dikkat çekilen görüşmelerde, ticari ve sanayi açısından Türkiye-Almanya ilişkileri ayrıntılı olarak değerlendirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA