EGİAD: "Ulusal yapay zekâ stratejisi iş dünyasında sahiplenilmeli"
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EGİAD: "Ulusal yapay zekâ stratejisi iş dünyasında sahiplenilmeli"

EGİAD: 'Ulusal yapay zekâ stratejisi iş dünyasında sahiplenilmeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna tanıtılan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne dair izlenimlerini paylaştı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna tanıtılan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne dair izlenimlerini paylaştı. Yelkenbiçer, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2021-2025'in iş dünyası olarak sahiplenilmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

Strateji belgesinde belirtildiği üzere uluslararası normlar çerçevesinde; yapay zeka uzmanlığına yönelik sektörel beceri haritaları, mesleki tanımlar, sınıflandırmalar, beceri setleri, yeterlilikler ve ulusal meslek standartlarının belirleneceğini ifade eden Yelkenbiçer, "Bu doğrultuda iş dünyası olarak uzmanlara doğru yönlendirmeyi yapmamız çok önemlidir. EGİAD olarak uzunca bir süredir dijital dönüşümü hedefleyen çalışmalar yürütüyoruz. Bu pencereden de strateji belgesinin yönlendirmeleri konusunda çalışmaya zaten hazırız. EGİAD Melekleri Yatırım Ağı olarak yapay zeka teknoloji yatırımlarımız var. Ulusal stratejide oluşacak teknolojilerin ticarileşmesi için heyecanlıyız. Yine EGİAD olarak Z kuşağını ve mensubu gençlerin hem derneğimize hem de iş dünyasına adaptasyonunu, bu anlamda bizlerin de onlara adaptasyonumuzu da çok önemsiyoruz. Strateji belgesinin de bu konuyu 'Yeni ve dönüşen mesleklere yönelik mesleki tanımlar ve bunlara karşılık gelecek yetkinlik sertifikaları ile akreditasyon mekanizmaları geliştirilecektir' diyerek ele almış olması bize bu anlamda heyecan vermektedir. Tüm bu değerlendirmelerimiz raporla ilgili ilk bakışta gördüğümüz hususlar olmakla beraber önümüzdeki günlerde EGİAD olarak daha detaylı aksiyon planları ile ilerliyor olacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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EGİAD: "Ulusal yapay zekâ stratejisi iş dünyasında sahiplenilmeli" - Haberler Ekonomi
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