EGİAD Taziye Açıklama
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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EGİAD Taziye Açıklama

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziyede bulundu.

28.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:18
EGİAD Taziye Açıklama

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ;

'de, rejiminin saldırıları sonucu hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifalar diledi. Aslan, "Sivilleri göçe zorlayan, ölüme terk eden bu büyük drama artık dünya kamuoyunun dur demesi gerekmekte. İnsan haklarına aykırı tutumun sonlandırılması gerekmektedir. Kahraman Mehmetçiklerimiz bölgede insanüstü bir varlık yürütmektedir. Şehit düşen askerlerimiz yüreğimizi yakmıştır. Milletimizin başı sağ olsun." dedi. Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sözün bittiği yerdeyiz. Suriye'deki negatif gelişmelerin bedelini hem madden hem de canlarımızla ödeyen bir ülkenin yurttaşları olarak, tüm Dünya kamuoyunun artık bu trajediye odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır."

Kaynak: Bültenler

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