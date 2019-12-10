EGİAD Markalaşmayı Konuştu

10.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:09

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Marka Zirvesi öncesi marka bilgilendirme seminerlerinin üçüncüsünde 'Markalaşma Yolunda Turquality' konusunu ele aldı.

EGİAD Dernek Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Contrust İzmir Danışmanlık ve Eğitim Firması Yönetici Ortağı Günkut Gürşen, Turquality programının içeriği, amacı, ön koşulları, Marka Destek Programı ve Turquality Destek Programı, destek oranları ve Turquality Programı hazırlık sürecinin nasıl ilerlediği konusunda EGİAD üyelerini bilgilendirdi. EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Söktaş Pazarlama Müdürü Y.Baran Kayhan ise Söktaş Firmasının Turquality süreci ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Bültenler