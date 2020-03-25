EGİAD, Kovid-19 Kriz Masası kurdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› EGİAD, Kovid-19 Kriz Masası kurdu - Haberler
Genç, Ege, Güncel

EGİAD, Kovid-19 Kriz Masası kurdu

Dünyayı etkisi altına alan, yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs salgınıyla ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve siyasi partiler mücadelelerine hız kesmeden devam ederken bir adım da EGİAD'dan (Ege Genç İş İnsanları Derneği) geldi.

25.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:35
EGİAD, Kovid-19 Kriz Masası kurdu

Dünyayı etkisi altına alan, yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs salgınıyla ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve siyasi partiler mücadelelerine hız kesmeden devam ederken bir adım da EGİAD'dan (Ege Genç İş İnsanları Derneği) geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de hızla yayılan korona virüs salgınına ilişkin Ege Genç İş İnsanları Derneği, üyelerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü desteğe ilişkin bir kriz masası oluşturdu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlarından oluşan EGİAD Kriz Masası, üyelerinin Kovid-19 kapsamında ihtiyaç duyabileceği sosyo ekonomik süreçlere ilişkin destek ve yönlendirici grup olarak faaliyet gösterecek. Bu kapsamdaki kriz masası, STK tarafından kurulan ilk kriz masası olarak faaliyet gösterecek.

EGİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 Kriz Masasının ayrıntılarına da yer verildi. İlk etapta EGİAD üyelerine gönderilen ve sonrasında basın ile paylaşılan yazılı açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu: "Tüm dünyada yüzbinlerce insanın enfekte olduğu, binlerce kişinin de kaybedildiği bu trajik olay karşısında, modern hayatın tüm yaklaşımlarının çaresiz kaldığını görmekteyiz. Bu salgının sonunda, sosyal ve ekonomik etkilerini de göreceğimiz mutlak bir gerçek. Kovid-19 salgınının, sosyo-ekonomik ayrım yapmadan her insanı enfekte edebileceği gerçeğinin, tüm modern toplumlarının yıllardır daha az gelişmiş kara parçalarında yaşanan trajedilere göstermedikleri müthiş bir endişeye sürüklediğini de üzülerek izliyoruz."

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna da vurgu yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, son gelişmeler ışığında dernek olarak önlemler aldıklarına da dikkat çekerek, "Biz de bu konuda hassasiyet göstererek iki hafta önce derneğimizin fiziki faaliyetlerini askıya aldık ve idari kadromuza evden çalışma imkanı tanıdık. Bu doğrultuda bir ilki daha mecburen de olsa gerçekleştirdik" dedi.

Aslan, tüm toplantıların dijital platforma taşındığına dikkat çeken ve bu süreçteki ilk yönetim kurulu toplantısını pazartesi günü videolu olarak gerçekleştiren derneğin, zorlu süreç bitene kadar üyeleri için gerçekleştireceği tüm bilgilendirme toplantılarının da aynı sistem üzerinden yürütüleceğini kaydederek, "Dernek toplantılarının tamamını dijital ortamlara taşımış bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta ilk dijital komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz. Nisan ayında da ilk dijital seminerimizi düzenleyeceğiz. Toplantı ve birlikteliklerimizi dijital ortama taşıyarak ve dernek personelimize uzaktan çalışma imkanı sağlayarak ilk sıradaki görevimizi yerine getirmiş olduk. Bu şekilde dernek üye ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacındayız" dedi.

"Gönüllü olmak, gönlünce davranmak değildir"

Üyelerinin yaşayacağı olası sektörel, ticari ve ekonomik riskleri de yakından takip ettiklerini ve destek çalışması kapsamında bir kriz masası oluşturduklarını belirten EGİAD Başkanı Aslan, "Üyelerimize karşı görev ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinmezlik, yüksek sağlık riski ve neticesinde oluşması çok muhtemel ticari ve ekonomik riskleri üyelerimizle beraberce aşabilmek, yanlarında olabilmek, bu süreçten dolayı başta sağlık sektörü olmak üzere tüm paydaşlara destek olabilmek için bugünden itibaren EGİAD Yönetim Kurulu ve İdari Personelini EGİAD Kriz Masası olarak atamış bulunuyoruz. En başta benim, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın ve idari personelimizin bundan sonraki en öncelikli görevi bu süreçte üyelerimizle beraber olmaktır. Fiziki olarak bir araya gelemediğimiz bu zor günlerde, fiziki ayrılığımızın tam tersine sonuna kadar kenetlenmek zorundayız. Ancak böylece, beraberce bu zor günleri daha az zararla, farkındalığı artmış bir şekilde geride bırakabiliriz. Bu onurlu görevin gereği olarak, 'Gönüllü olmak, gönlünce davranmak değildir' söylemine bağlı kalarak bu kriz masasının içinde yönetim kurulu olarak bizzat yer alıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van'da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Dilek Yaman Müslüm Gürses Olga Kurylenko
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk İran Açıklama Beşiktaş
Şu an buradasınız: EGİAD, Kovid-19 Kriz Masası kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:17:47. #1.15#
title