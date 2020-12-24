EGİAD'ın e-ticaret işbirlikleri devam ediyor

Covid-19 ile mücadele döneminde sosyal mesafe çağrılarına uyan milyonlarca insanın alışveriş tercihi de e-ticaret siteleri oldu. Bu kapsamda üyelerini bilgilendirmek amacıyla EGİAD'ın başlattığı e-ticaret seminerleri sürüyor.

Korona virüsten korunmak için alınan önlemler kapsamında çoğu kişi temassız alışveriş yapmaya olanak tanıyan e-ticaret sitelerine yöneldi. Bu dönemde e-ticarete başlamak isteyen KOBİ sayısı yüzde 50 artış gösterirken, e-ticaret sitelerinin satışları ise yüzde 200 arttı. Bu kapsamda üyelerinin zarar görmemesi amacıyla bir dizi seminer başlatan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), e-ticaret seminerlerinin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Tanınmış bir e-ticaret şirketinin yetkilerinin katıldığı etkinlik, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Tüzel kişilere dayalı sanal alışveriş platformu hakkında bilgi veren Aslan, e-ticaretin pandemi döneminde çıkış noktası olabileceğinin de altını çizdi. Aslan, "Günümüzde teknoloji ve internet dünyasındaki devrim ile pandemi koşullarıyla temassız alışverişe yönlenmemiz e-ticareti gittikçe geliştirdi. E-ticaret yapmak hem büyük firmalar için hem de orta ölçekli firmalar için büyük önem taşımaya başladı. Türkiye'de öncelikle kapatılan spor salonları, berberler, kafe ve eğlence mekanlarının yanı sıra pastane, fırın gibi dükkanlar için de hizmet sınırlamaları getirildi. Getirilen bu uygulamalarla küçük işletmeler olumsuz etkilenmeye başlasa da e-ticaret hizmeti veren işletmelerin yoğunluğunun arttığını söylemek mümkün. Kısacası bu noktada korona virüs salgınının, e-ticaret yapan firmalar için, hizmetlerini doğru bir şekilde yönettikleri takdirde gelirlerini arttırmaya yönelik bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu süreçte evlerinde kalan insanların büyük bölümü ailelerini ve kendilerini korona virüs tehlikesinden korumak için market ihtiyaçları da dahil olmak üzere kıyafet, mobilya, kozmetik gibi alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. E-ticaretin yükselişiyle beraber e-ticaret hizmeti veren firmalar da yükselişini sürdürüyor. Pandemi sürecinde önemini tekrar gösteren e-ticaret ile beraber bu yönde hizmet veren firmaların gelirlerinde de büyük artışlar gözlenecektir" dedi.

Konuk e-ticaret firmasının İş Ortakları Eğitim Müdürü Aykut Baskın, "Açık pazar ekosistemimize dahil ettiğimiz Kobilerimizi geleceğe hazırlamak, iş ortaklarımıza dijitalleşme yolculuklarında rehberlik etmek amacıyla online eğitimlerimize devam ediyoruz. Geçen yıl 32 şehirde 61 e-ticaret eğitiminde 8 bin 500, online eğitimlerde ise 3 bin 500'e yakın iş ortağımıza eğitim düzenlemiştik. Bu yıl ise pandemi nedeniyle online eğitimlerimizin sayısını artırdık. 2020 yılı boyunca hafta içi her gün online eğitim toplantıları düzenledik. Bu kapsamda 344 online eğitim gerçekleştirdik ve tüm eğitimlerimize toplamda 41 bin 311 iş ortağımız katıldı. Bu dönem, iş ortaklarımızın e-ticarette daha güçlü yer alabilmeleri için online eğitim içeriklerimizi ve kapsamımızı da geliştirdiğimiz bir dönem oldu" diye konuştu.

E-ticaretin gelişimi hakkında da bilgi veren Baskın, Türkiye'de her yıl yüzde 30 oranında büyüyen e-ticaretin, 2020 yılındaki büyüme oranının ise yüzde 65 olduğuna dikkat çekti. Baskın, 200 binin üzerinde iş ortağı, 17 milyon üzerinde üye sayısı, 20 milyon üzerinde aktif ürün sayısı ile e-ticaret sitelerinin aylık tekil ziyaretçi sayısının 33.9 milyon olduğunu vurguladı.

EGİAD üyeleriyle e-ticaretin, dünya ve Türkiye'deki gelişimini paylaşan firmanın Ege Bölge Satış Müdürü Burak Boran da "Ege Bölge Ofisi olarak iş ortaklarımıza ücretsiz mağaza açılışı, ücretsiz ürün fotoğrafı çekimi, platformun kullanımı, satış artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, kişisel verileri koruma kanunu, platforma ürün yükleme, sipariş yönetimi, entegrasyon, muhasebe, lojistik ve akıllı ürünler desteklerimizin yanı sıra Kobilerin iş yükünü azaltmaya yönelik olarak geliştirilen e-ticaret çözümlerimizi sunuyoruz. İzmir'de yer alan ofisimizde yüz-yüze ve online kanallar üzerinden destek vermeye gayret gösteriyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı