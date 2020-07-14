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EGİAD'ın dış ticaret atağı sürüyor

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dış ticaret konusunda üyelerine danışmanlık yapmak üzere başlattığı "Dış Ticaret Elçileri" ile bu kez Hollanda'yı ele aldı.

EGİAD'ın dış ticaret atağı sürüyor
14.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:32

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dış ticaret konusunda üyelerine danışmanlık yapmak üzere başlattığı "Dış Ticaret Elçileri" ile bu kez Hollanda'yı ele aldı. EGİAD Yönetim Kurlu Başkanı Mustafa Aslan, Hollanda'nın ülkemize 25 milyar 402 milyon dolar doğrudan yatırım yaptığını belirterek, 2019'da da en çok yatırım yapan ülke sıfatını koruduğunu kaydetti.

Üyelerinin yüzde 60'ının yurt dışı ile ortaklık, dış ticaret ve benzeri şekillerde iş birlikleri bulunan, portföyünde tekstil, gıda, makina, inşaat, otomotiv, elektrik-elektronik, demir-çelik başta olmak üzere sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinden firmalar bulunan EGİAD, başlattığı Dış Ticaret Elçileri Programı ile ihracat açığını kapatmak üzere büyük bir çalışma sergiliyor. Genç iş insanlarının yurt dışına açılma sürecini hızlandırmak, bu süreçteki maliyetleri düşürmek ve Covid-19'un neden olduğu olumsuz etkileri bertaraf etmek isteyen EGİAD, dış ticaret konusunda üyelerine danışmanlık yapmak üzere başlattığı "Dış Ticaret Elçileri" ile bu kez Hollanda'yı ele aldı. EGİAD Yönetim Kurlu Başkanı Mustafa Aslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen online toplantıya, Hollanda İzmir Fahri Konsolosu ve EGİAD Kurucu Üyelerinden Oğuz Özkardeş, Hollanda Dış Yatırım Ajansı NFIA Proje Müdürü Yavuz Selim Yaşar, EGİAD Hollanda Dış Ticaret Elçisi ve EGİAD Üyesi Elif Kazanan Cun konuşmacı olarak katıldı.

"En çok yatırım yapan ülke"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan yaptığı açılış konuşmada, 400 yılı aşkın bir süredir ilişkilerin yoğun bir şekilde gerçekleştiği Hollanda'nın ülkemize 25 milyar 402 milyon dolar doğrudan yatırım yaptığını belirterek, 2019'da da en çok yatırım yapan ülke sıfatını koruduğunu vurguladı. Aslan, ülkemizde yer alan Hollanda firmalarının azımsanmayacak sayıda olduklarını ifade ederek, "Aralık 2019 tarihi itibariyle ülkemizde, 3 bin 214 Hollanda firması ve 40 irtibat bürosu faaliyet göstermektedir. Türkiye'de Hollanda sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp endüstrisi, telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda, tarımsal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her sektörde faaliyet göstermektedirler" dedi.

Hollanda ilk sırada

Hollanda ile ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını kaydeden EGİAD Başkanı Aslan, "15. Dönem Yönetim Kurulu olarak çok önem verdiğimiz EGİAD Dış Ticaret Elçileri projesi ile yurt dışında şirket kurmak veya doğrudan ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile halihazırda bu konuya hakim ve yurt dışı yatırımları olan EGİAD üyelerini bir araya getirerek iş ağlarını güçlendirmeyi planladık. Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2019 döneminde Türkiye'den Hollanda'ya yapılan uluslararası doğrudan yatırımların toplamı 13 milyar 763 milyon dolar olup, 2019 yılında ülkemizden yurt dışına yapılan doğrudan yabancı yatırım bakımından Hollanda ilk sırada yer almaktadır. Hollanda'da Türk kökenli iş adamları tarafından kurulan şirket sayısının 23 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Söz konusu girişimciler, toplam 6 milyar Avro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlamakta, yaklaşık 8 milyar Avro düzeyinde ciro oluşturmaktadır" diye konuştu. Covid-19 salgınının ihracatı olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan Aslan, şöyle konuştu: "İhraç ürünlerimiz açısından en önemli pazar şüphesiz Avrupa Birliği. Avrupa Birliğini komşu ülkelerimiz İran ve Irak takip ediyor. Avrupa Birliğine üye ülkelerin Covid-19 ile mücadele kapsamında gelecekte uygulaması muhtemel kısıtlama veya yasaklamaların ihracatımızı olumsuz yönde etkileyeceğini değerlendiriyoruz; özellikle kara yolu ile yapılan ihracatlarda eşyaların geçiş güzergahındaki ülkelerin uygulayacağı kısıtlamaların ekstra gecikmelere neden olabileceği bu durumun da ihracatı olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz."

"Türkiye için avantajlı bir partner"

Hollanda İzmir Fahri Konsolosu ve EGİAD kurucu üyelerinden Oğuz Özkardeş ise, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son derece üst düzeyde seyrettiğini ve bu ilişkileri sürdürülebilir kılmak ve öteye taşımak için olumlu niyetlerle her daim çalıştıklarını kaydetti. EGİAD Dış Ticaret Elçilerinden EGİAD Üyesi ve Onurcan Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Elif Kazanan Cun da yaptığı sunumda, "Hollanda da yatırım yapmanın avantajları nelerdir, ülkenin ekonomik ve mali yapısı nasıldır, şirket kurmak nasıl olur ve maliyeti nedir, doğrudan yabancı yatırıma verilen teşvikler nelerdir, tecrübeli ve yetenekli göçmenler için yüzde 30 Expat Kuralı nedir, AR-GE teşvikleri nelerdir, vize ve çalışma izinleri, oturma izini nasıl alınır, sosyal hayat nasıldır" başlıklarını açarak ayrıntılı bir değerlendirmede bulundu. Cun, 2017'de Hollanda'da kurduğu şirketin kuruluş ve yatırım süreçlerini, risk ve avantajlarını aktardı. Hollanda'nın Ege Bölgesine önem verdiğini ve yatırım imkanlarını araştırdığını kaydeden Cun, "Avrupa'dan en çok yatırım aldığımız bu ülke stratejik lokasyonu ve güçlü ekonomisi ile 10 bin yabancı firmayı bünyesinde barındırmakta, Türkiye için avantajlı bir partner olarak yer almaktadır" sözlerine yer verdi.

"Beyaz yaka göçü"

Hollanda Ekonomi Bakanlığına bağlı olarak yabancı şirket ve kuruluşlara destek veren, 42 yıldır faaliyette bulunan Hollanda Dış Yatırım Ajansı NFIA Proje Müdürü Yavuz Selim Yaşar ise yaptığı sunumda, ülkenin liman altyapısı ile dünya ticaretinde 1 numara olduğunu, Avrupa'nın birbiriyle demiryolu ile bağlantılı en önemli ülkesi olması sebebiyle de çok büyük avantajlar barındırdığını belirtti. Yaşar, IT sektörleri için 200 civarında data center ile ciddi bir alan oluşturduğunu, AR-GE yatırımları ile çok kalifiye bir topluluğa hakim olduğunu ifade etti. Ayrıca, son yıllarda Türkiye'den beyaz yaka göçünü fazlasıyla aldığı için iki ülke ilişkilerinin üst düzeyde gerçekleştiğini de vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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