EGİAD, genç ve dinamik yapısını 30 yıllık deneyimle birleştirdi

İş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı ve EGİAD'ın projelerinin konuşulduğu toplantıda, geçmiş dönem başkanları ve üyeleri deneyimlerini yeni üyelerle paylaşma fırsatı buldu.

Çeşme Belediye Başkanı ve EGİAD Üyesi Ekrem Oran, EGİAD Geçmiş Dönem Başkanı Uğur Barkan gibi iş dünyasının eski ve yeni nesil üyelerinin konuk olduğu Bizbize Yemeği Toplantısı, Kordon Otel'de gerçekleşti. EGİAD'ın geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgilendirilen yeni üyeler, aynı zamanda gelecek dönem planlanan projeler hakkında da fikir edindi.

Açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Sivil Toplum Örgütleri'ne üye olmanın önemine değinerek, bireylerin STK'larda yer almasıyla temsil ettikleri gücün ikiye katlandığına dikkat çekti. Yaptıklarının profesyonel gönüllülük olduğunu belirten Aslan, öncelikli olarak EGİAD projelerini ve hedeflerini aktardı. Think Tank Düşünce Kuruluşu, Markalaşma Zirvesi, D2 Projesi, Kümelenme, EGİAD Genç İş Ödülleri, EGİAD Stratejik Planlama, EGİAD Akademi gibi planlanan etkinliklerin içeriğini anlatan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "EGİAD'ın bugüne kadar geçen 30 yıllık süreçteki hedeflerini, amaçlarını, yazılı olmayan kurallarını yazıya dökmek istedik. Tüzüğümüzü revize etmeyi hedefledik. Ayrıca, İzmir'in Dünya'nın en önemli 100 marka şehri arasında yer alması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koyduğu hedefe katkı yaratma çabamız da var. EGİAD'ın sahip olduğu genç üye dinamizmini, fahri üyelerimizin sahip olduğu deneyimle birleştirme hedefimiz de bulunmakta. Tüm bunlar ışığında birlikte güzel bir döneme imza atma çabasındayız" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı ve EGİAD Üyesi Ekrem Oran ise, tek EGİAD'lı Belediye Başkanı olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getirerek, "EGİAD siyaset dışı ancak siyaset üstü bir kurum olarak faaliyet göstermekte. Her partiye eşit mesafedeki çizgisiyle her zaman takdir toplamıştır. Ben her zaman EGİAD üyesi olmaktan gurur duydum. Hepinize bir telefon mesafesi uzaklıktayım" dedi.

EGİAD Geçmiş Dönem Başkanlarından Uğur Barkan ise, genç ve dinamik yapısıyla dikkat çeken EGİAD'ın bu yapısına rağmen geçmiş değerlerine de sahip çıkabilmesiyle en önemli STKolarak yerini aldığını söyledi.

"Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Kentimize, bölgemize, ülkemize, ne çeşit katkılarda bulunuyoruz? sorularının da yanıtlandığı etkinlikte, STK'da yer almanın önemine de dikkat çekildi. Tek kişinin girişimiyle hayata geçirilemeyen projelerin, STK'larla toplumsal inovasyonlara dönüşebildiğine vurgu yapıldı. Networking bilgisinin de paylaşıldığı gecede, "Farklı insan dokularıyla iç içe olmak ve çevre edinmek STK gönüllüsü olarak hepimizin kazanımı olurken, dernekte alınan görevler ve istikrarlı şekilde yaptığımız projeler sayesinde, sosyal öğrenme en üst düzeyde gerçekleşebiliyor. Yine aynı sebeplerle bir STK'da yer almak profesyonel anlamda gönüllü olmayı ve girişimci bakış açısını kazanmayı da geliştirmekte. Bu yüzden bölgenizdeki güçlü bir STK'da yer almak önemlidir. EGİAD bu anlamda bölgemizdeki en önemli kazanımdır" denildi.

