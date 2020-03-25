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Koronavirüs, Güncel

EGİAD Covid 19 kriz masası kurdu

Dünyayı etkisi altına alan, binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve siyasi partiler mücadelelerine hız kesmeden devam ederken bir adım da EGİAD'dan geldi.

25.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:01
EGİAD Covid 19 kriz masası kurdu

EGİAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre kriz masasının ayrıntıları detaylı olarak verildi. İlk etapta EGİAD Üyelerine gönderilen ve sonrasında basın ile paylaşılan yazılı açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu: "Tüm Dünyada yüzbinlerce insanın enfekte olduğu, binlerce kişinin de kaybedildiği bu trajik olay karşısında, modern hayatın tüm yaklaşımlarının çaresiz kaldığını görmekteyiz. Bu salgının sonunda, sosyal ve ekonomik etkilerini de göreceğimiz mutlak bir gerçek. Covid-19 salgınının, sosyo-ekonomik ayrım yapmadan her insanı enfekte edebileceği gerçeğinin, tüm modern toplumlarının yıllardır daha az gelişmiş kara parçalarında yaşanan trajedilere göstermedikleri müthiş bir endişeye sürüklediğini de üzülerek izliyoruz."

TÜM TOPLANTILAR DİJİTAL PLATFORMLARDAN YÜRÜTÜLECEK

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna da vurgu yapan Aslan, son gelişmeler ışığında dernek olarak önlemler aldıklarına da dikkat çekerek; "Biz de bu konuda hassasiyet göstererek iki hafta önce derneğimizin fiziki faaliyetlerini askıya aldık ve idari kadromuza evden çalışma imkânı tanıdık. Bu doğrultuda bir ilki daha mecburen de olsa gerçekleştirdik" dedi. Aslan, tüm toplantıların dijital platforma taşındığına dikkat çeken ve bu süreçteki ilk yönetim kurulu toplantısını pazartesi günü videolu olarak gerçekleştiren STK'nın, zorlu süreç bitene kadar üyeleri için gerçekleştireceği tüm bilgilendirme toplantılarının da aynı sistem üzerinden yürütüleceğini kaydederek, "Dernek toplantılarının tamamını dijital ortamlara taşımış bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta ilk dijital komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz. Nisan ayında da ilk dijital seminerimizi düzenleyeceğiz. Toplantı ve birlikteliklerimizi dijital ortama taşıyarak ve dernek personelimize uzaktan çalışma imkanı sağlayarak ilk sıradaki görevimizi yerine getirmiş olduk. Bu şekilde dernek üye ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacındayız" dedi.

GÖNÜLLÜ OLMAK, GÖNLÜNCE DAVRANMAK DEĞİLDİR

Üyelerinin yaşayacağı olası sektörel, ticari ve ekonomik riskleri de yakından takip ettiklerini ve destek çalışması kapsamında bir kriz masası oluşturduklarını belirten EGİAD Başkanı Aslan, "Üyelerimize karşı görev ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinmezlik, yüksek sağlık riski ve neticesinde oluşması çok muhtemel ticari ve ekonomik riskleri üyelerimizle beraberce aşabilmek, yanlarında olabilmek, bu süreçten dolayı başta sağlık sektörü olmak üzere tüm paydaşlara destek olabilmek için bugünden itibaren EGİAD Yönetim Kurulu ve İdari Personelini "EGİAD KRİZ MASASI" olarak atamış bulunuyoruz. En başta benim, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın ve idari personelimizin bundan sonraki en öncelikli görevi bu süreçte üyelerimizle beraber olmaktır. Fiziki olarak bir araya gelemediğimiz bu zor günlerde, fiziki ayrılığımızın tam tersine sonuna kadar kenetlenmek zorundayız. Ancak böylece, beraberce bu zor günleri daha az zararla, farkındalığı artmış bir şekilde geride bırakabiliriz. Bu onurlu görevin gereği olarak, 'Gönüllü olmak, gönlünce davranmak değildir' söylemine bağlı kalarak bu kriz masasının içinde yönetim kurulu olarak bizzat yer alıyoruz" diye konuştu.

EGİAD KRİZ MASASI'NIN TAKİP BAŞLIKLARI

Kriz sebebiyle düzenli olarak güncellenen devlet desteklerini ve finansal destekleri takip etmek,

Üyelerimizden gelecek geri bildirimlere istinaden krizde sektörel zararları hafifletecek teşvik ve desteklerin lobicilik faaliyetlerini yapmak,

Münferit talebi olan üyelerimizin sıkıntılarını gündemine taşımak,

Dış paydaşlara destek olabilmek için yardım kampanyaları düzenlemek

Bu sürecin sonunda olabildiğince farkındalığı artmış, yeni düzene hazırlanmış üye ve dış paydaş profili oluşturmaya çalışmak,

Kaynak: Bültenler

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