EGİAD "Biz Bize" etkinliği online yapıldı
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Mustafa Aslan, Ekonomi, Genç, Ege, Güncel

EGİAD "Biz Bize" etkinliği online yapıldı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'nin deneyim ve misyonunu aktarmak için fahri üyelerle yeni üyeleri bir araya getirdiği ve en önemli faaliyetleri arasında yer alan 'Biz Bize' etkinliği, korona virüsü salgını sebebiyle online platformda düzenledi.

20.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:48
EGİAD

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'nin deneyim ve misyonunu aktarmak için fahri üyelerle yeni üyeleri bir araya getirdiği ve en önemli faaliyetleri arasında yer alan 'Biz Bize' etkinliği, korona virüsü salgını sebebiyle online platformda düzenledi. EGİAD geçmiş dönem başkanları Bülent Şenocak ve Temel Aycan Şen'in de yer aldığı etkinlikte, salgın ve krize ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 'Biz Bize' etkinliğine ev sahihliği yaptı. 50'yi aşkın üyenin katılım gösterdiği etkinlikte, fahri üyelerle yeni üyeler online platformda bir araya geldi. 105 dakika süren etkinlikte, korona virüse karşı son gelişmeler ele alındı. EGİAD geçmiş dönem başkanları Bülent Şenocak ve Temel Aycan Şen'in de yer aldığı etkinlikte açılış konuşmasını EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan yaptı. Aslan, endüstri 4.0 ile gündeme gelen dijitalleşme sürecine, salgın sebebiyle tüm dünyanın hızlı bir geçiş yapmak durumunda kaldığına dikkat çekti. Salgının görülmesiyle birlikte kurulan EGİAD Kriz Masasının üyeler arası dayanışma sürecini tepe noktaya ulaştırdığını ifade eden Aslan, "Sizlerle irtibat kurmaya ve elimizden geldiğince bu süreçte destek olmaya çalıştık. Bugün de burada geniş bir katılımla beraberiz; amacımız yine birlikte olmak, birbirimize destek olabilmek" dedi.

"Ekonomi Bilim Kurulu" kurulmalı önerisi

Krize ilişkin değerlendirmede bulunan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, salgının tam olarak ne kadar süreceğinin kestirilemediğini belirterek, "Krizin uzun sürmesi tüm dünyada yoksulluğun önemli ölçüde artmasına yol açabilir. Ülkemiz özelinde mesela beni işsizlik korkutuyor. Özellikle düşük gelir grubu için devlet desteği şart. Birkaç ay önce başlattığımız ekonomi sohbetlerinde Yeni Ekonomi Programını ele almıştık; ama şimdi tüm tahminlerin geçerliliğini yitirdiğini düşünüyorum. Açıkçası Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaları çok başarılı ve yerinde buluyorum. Bilim kurulu bu anlamda ehil kişilerden oluşuyor ve etkin çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki günlerde sağlık tarafından gelecek iyi haberlerle beraber belki ekonomi bilim kurulunu kurmak ve buna göre mali tedbirleri konuşmak yerinde olabilir. Ülkemizde nakit akışı bozulan işletmelere daha fazla destek gerekiyor. Tedarik zincirinin tek bir halkası zayıfsa herkes etkileniyor. Bu sadece ulusal değil uluslararası boyutta da bir sorun. Ülkelerin tek başına bu krizle mücadele etmesi yeterli değil" diye aktardı.

Aslan, "Uluslararası koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. KOBİ tarafında küçük ölçekte KGF ile sağlanan desteklerden faydalanmaya çalışılıyor. Bunların limitleri çok hızlı doluyor. Burada daha fazla desteğe ihtiyaç var. Özellikle KOBİ ve esnaf için bu krediler çok kritik. Tarım, gıda, ilaç ve sağlık sektörleri gibi temel ihtiyaçları karşılayan sektörlerin devamlılığı çok kritik. Bu sektörlerde faaliyet devam etse bile onlar da mevcut durumdan fazlasıyla etkileniyorlar ve önemli ölçüde zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla bu alanlarda üretim ve hizmetlerin kesilmeden devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan destekler verilmeli" şeklinde konuştu.

Dünya için adeta yeni bir dönemin başladığının dile getirildiği online toplantıda söz alan üyelerin ortak değerlendirmesi ise insanoğlunun tüm alışkanlıklarının, yaşam biçiminin ve mesleklerinin revize edileceği ve tartışmaya açılacağı oldu. Dünyanın blokchain tabanlı dijital topluma dönüşmekte olduğuna işaret edilen etkinlikte, üye iş insanlarının çalışma biçimleri ve deneyimleri görüşüldü. Şirketlerin mevcut çalışanlarının yeterliliğinin sorgulanacağı bir süreçten geçildiğinin ifade edildiği Biz Bize etkinliğinde ayrıca, yapılabilecek online etkinlikler de masaya yatırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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