EGİAD Başkanı Hakan İnci: "Hükümetimiz ekonomimizin daha iyiye gitmesi mücadele veriyor"

09.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:52

Edirne Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkanı Hakan İnci, "Hükümetimiz ekonomimizin daha iyiye gitmesi ve sarsılmaması için büyük bir mücadele veriyor." dedi.

EGİAD Başkanı Hakan İnci ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, kent ve ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan İnci, ekonomik yönden alınan tedbir ve uygulamaların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Ülkenin üreterek gelişeceğini belirten İnci, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz ekonomimizin daha iyiye gitmesi ve sarsılmaması için büyük bir mücadele veriyor. İş insanları ve sivil toplum kuruluşları olarak da bizler bu mücadeleye hepimiz destek veriyoruz. Ama bizim en büyük handikabımız şu. Bizim yerelde ki Türkiyemiz'deki verilerle uluslararası veriler tutmuyor. Uluslararası verilerle uyuşmuyor. Bu nasıl yansır, nasıl bir ortamla karşı karşıya kalırız bir belirsizlik var.

Şu anda döviz kurlarının belli bir noktada tutuluyor olabilmesi, faiz oranlarının yıllık bazda iyi seviyede olması, şirketlere yansıyan faiz oranlarının yüzde 10-12 civarında olması iyi bir durum. Tabi bu gelişmeler daha nasıl böyle sürecek, bu konuda bazı belirsizlikler var. İnşallah bu durum daha iyiye giderek ilerler temennimiz bu yönde. 2020'nin hepimiz için iyi geçmesini istiyoruz. Pozitif düşünerek çalışmaya devam etmeliyiz."

-"Edirne sınır kent özelliğini iyi kullanıyor"

İnci, Edirne'nin sınır kenti olma özelliğini ekonomik olarak iyi kullandığını da ifade etti.

Komşu ülkelerden gelen vatandaşların Edirne'den alışveriş yaptığını ve kent ekonomisine katkı verdiğini anlatan İnci, "Bunun kıymetini bilmeliyiz. Ancak son günlerde komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerin İstanbul ve yakın il ve ilçeleri tercih etmeye başladığı yönde duyumlar alıyoruz. Bunun sebebini de düşünmek lazım. Çünkü ipin ucunu bir kere kaçırırsak bunu tutamayız. Bu insanlar matematikten anlıyor. Eğer gelen ziyaretçilere sahte ürün satılıyorsa bu ahlaksızlıktır. Bu vatana ihanet gibi bir durum." diye konuştu.

Kaynak: AA