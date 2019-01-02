Egiad Başkan Adayı Kaplan "Üyemiz İçin Her Şeyi Yaparız"

"Bir tek üyemiz için her şeyi yaparım. İki çocuk babasıyım. Nasıl onlar mutsuz olursa yatağımda rahat uyuyamazsam, tek bir üyemizin çözülemeyen derdi de beni uykusuz bırakır. Ne gerekiyorsa yaparım" dedi.

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) 12 Ocak'ta genel kurula gidecek. EGİAD 15 Grubuyla başkanlığa aday olan Mahir Kaplan, hazırladıkları makro ve mikro projelerin tamamının hem dernek hem topluma fayda sağlayacak yapıda olduğunu söyledi. EGİAD 15 olarak "Daha iyisini yapmak" için yönetime aday olduklarını belirten Kaplan "2019 için biz daha fazla heyacanlıyız. Her adımımızı daha iyisini yapmak için atacağız. Bilimin daha fazla izinde olacağız. Sanatın daha fazla içinde yer alacağız. Teknolojinin daha fazla peşinde koşacağız. Sanayinin daha fazla gelişmesi için ter dökeceğiz. Ticaretimiz için daha fazla birlik olacağız. En önemlisi üyelerimizin daha fazla yanında yer alacağız. Daha fazla üretip daha fazla çalışacağız. Enerjimiz çok yüksek ve Türkiye'nin gücü olmak için hazırız" diye konuştu.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

EGİAD 15 ekibi olarak "üyenin ayağına giden" bir anlayışla hareket ettiklerini söyleyen Kaplan, üyelerin ihtiyaçlarını karşılama, katma değer yaratma hedefiyle 7 makro proje ile 6 çalışma grubu oluşturduklarını söyledi. Kaplan projelerini şöyle sıraladı:

DEV PROJELER

"Öncelikle 30 yıllık EGİAD ailesinin çağa ayak uydurması ve dijital dönüşümü hızla gerçekleştirmesini çok önemsiyoruz. Bunun için kapsamlı bir çalışma yürütülecek. EGİAD Özel Mesleki ve Teknik Lisesi'ni kuracağız. Ancak bu proje olmaktan çıkıp uygulama noktasına geldi. Okulumuz yeri hazır. Ön anlaşmaları tamam. Nasıl yapacağız, kaynağı nereden bulacağız hepsi bitti. Gastronomi Akademisi de öyle. EGİAD Ligi ve Spor Kulübü projemize şimdiden başvuran üyelerimiz var. EGİAD 30. Yıl Arşivi ve Müzesi için gün sayan üyelerimiz bulunuyor. EGİAD Uluslararası Öğrenci Zirvesi yapacağımızı açıkladık. Üniversite dünyası 'Bizi de ortak edin' dedi. EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi için büyük talep aldık. Tüm bunlar projelerimizin nasıl sahiplendiğinin kanıtıdır"

İŞ ADAMI DEĞİL İŞ İNSANI

EGİAD'ın birliktelik ruhuna uygun EGİAD Melekleri, Sanayide Dönüşüm, Girişimcilik, Hayat Okulu, Gençlik Komisyonu ve Fahriler Komisyonu, Uzman Masası gibi çalışmalarının da hayati önem taşıdığını söyleyen Kaplan, "EGİAD'ın açılımı da Ege Genç İş İnsanları Derneği olacak. Genel kurul için tüm üyelerimizin, bizi yalnız bırakmayıp geleceğimizin inşaasında destek vereceklerine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler