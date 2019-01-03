Egiad Başkan Adayı Kaplan'dan İzmir'e Dev Proje

'EGİAD Hepimizin' sloganıyla yola çıkıp 48 arkadaşıyla 12 Ocak'taki Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyan Mahir Kaplan, projeleriyle dernekte yeni bir dönemi başlatacağını şimdiden gösterdi. Kaplan ve ekibi, öncelikli olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren EGİAD üyelerinin yeni ürün, talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak, üye işletmelerinin rekabetçiliğine destek verecek ve aynı zamanda kentin ve bölgenin gastronomi alanında uluslararası bir marka olabilmesi için 'EGİAD 30. Yıl Gastronomi Akademisi'nin organize edilmesini hedefledi.

Çıta yükseğe taşınacak

EGİAD'ın bu güne kadar bir sivil toplum örgütü olarak gerçekleştirdiği projeler ve vizyonun önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten Kaplan, "Ancak bizlerin görevi de çıtayı daha yükseğe taşıyarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir. Bu anlayış içinde çalışma arkadaşlarımla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde EGİAD'ımızın 15. döneminde yönetim kurulu görevine talip olmaya karar verdik. Yeni projelerimizle EGİAD'ımızı daha yükseğe taşımayı ilk hedef olarak belirledik. Projelerimizin içine uluslararası alanda lider olacak 'EGİAD 30. Yıl Gastronomi Akademisi'ni aldık" dedi.

Büyük değer katacak

30. Yıl Gastronomi Akademisi'nin bölgeye büyük katlı sağlayacağının altını çizen Kaplan, "Araştırma geliştirme çalışmaları ve inovatif projeler, imalat sanayisinde olduğu kadar hizmet sektörü için de bölgesel kalkınmanın temel anahtarıdır. Elde edilen gelirlerle, EGİAD Sosyal Projeleri'ne fon ve kaynak sağlanması, sektördeki üyelerimizin işletmelerine katkı sağlayacak profesyonel uygulamalı eğitimler verilmesi, spesifik alanlarda uzmanlaşmanın sağlanmasına yönelik uygulamalı eğitim ve laboratuvar hizmetlerinin sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca üyelere özel butik gastronomi Ar-Ge kamplarının düzenlenmesi, üniversitelerin ilgili bölümleri ile üye işletmelerimiz arasında rekabetçi iş birliklerinin kurulması, yerel lezzetlerimizin, gastronomi ar-ge çalışmaları ile yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, gastronomi laboratuvarı çıktılarının globalleştirilmesi ve yaygınlaştırılması diğer önemli amaçlarımızın içinde yer almaktadır" diye konuştu.

Açılış 2020'de

İzmir ve bölgeye büyük bir hareketlilik sağlayarak ciddi kaynak girdisi sağlayacak '30. Yıl Gastronomi Akademisi' 2019 Haziran ayında fizibilite ve projelendirme çalışmalarının tamamlanması ve ardından 2019 Ağustos ayında ilgili izin ve ruhsatların alınmasıyla start alacak. Proje açılışının ise 2020 Mayıs ayında yapılması planlanıyor.

Mahir Kaplan, '30. Yıl Gastronomi Akademisi'nin yerini İzmir'in tarih kokan merkezi Kemeraltı olarak belirlerken proje hakkında şu bilgileri verdi: "30. Yıl Gastronomi Akademi'yi Kemeraltı'nda yapmayı planlıyoruz ve buraya çok yakışacağını düşünüyoruz. Bizim ana çıkış noktamız marka şehirler. Dünyada Madrid, Barcelona, San Sebastian gibi marka şehirler öne çıkmakta. İzmir de öne çıkmalı, çıkartmalıyız. Bizim de 5-10 bin yıllık geçmişimiz var, burada ciddi bir coğrafya var, bu coğrafyaya baktığımızda bunun arkasında Gediz ve Bakırçay deltası var, Urla ve Karaburun ayrı bir yarımada, etrafımızda böyle büyük ve geniş bir coğrafya var. Bu coğrafya üzerine kurulmuş medeniyetler var. Bu medeniyetlerin son yüz yılda sefarad mutfağı, Yunan mutfağı, göç mutfağı, mübadil mutfağı diyebileceğimiz farklı konular var.

Kendi hikayemizi kendimiz yazacağız

İzmir'de birçok üniversite var. Bu üniversitelerde gastronomi bölümleri var ancak bunları koordine edecek bir merkez yok. Bir anlamda biz bunları koordine edecek EGİAD bünyesinde bir merkez oluşturacağız ki bir hedef olsun. Doğru projeler var örneğin bir Lion öne çıkıyor doğru projelerden. Lion 2 yılda bir yapıyor ve 150 milyon Euro para giriyor şehre. Bunun gibi var olan başarı kazanmış örnekleri inceleyeceğiz. Ancak her kentin, her coğrafyanın kendi farklı bir hikayesi var. O yüzden biz belli bir şablondan değil, kendi hikayemizi kendimiz yazacağız. Kendi markamızı yaratıp marka şehirler arasına ismimizi yazdıracağız" - İZMİR

Kaynak: İHA