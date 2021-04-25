EGİAD: "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını kastederek bulunduğu 'soykırım' iddiasını kınıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EGİAD: "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını kastederek bulunduğu 'soykırım' iddiasını kınıyoruz"

EGİAD: 'ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını kastederek bulunduğu 'soykırım' iddiasını kınıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kınadı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kınadı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını kastederek bulunduğu 'soykırım' iddiasını kınıyoruz. Tarihi olayların iç siyaset ve uluslararası siyaset malzemesi yapılmasını hiçbir zaman doğru bulmuyoruz. Bu tarz açıklamalar yüz yıllardır bu topraklarda birlikte yaşayan Türk ve Ermeni toplumlarının dostluğuna ve bir arada yaşama kültürüne zarar vereceği gibi, Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulmasına da yol açabilir. ABD yönetiminin tüm bunları hiçe sayan açıklamaları kaygı verici ve üzücüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün de Nutuk'ta açıkça belirttiği gibi sözde soykırım iddiası asla gerçeği yansıtmamaktadır. Bizler 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesiyle tüm uluslararası ilişkilerimize samimiyetle, yapıcı diyalogla ve sağduyuyla devam edilmesi gerektiğini vurgulamak isteriz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Nisan'daki 'soykırım' açıklaması ABD basınında: 'Biden, Türkiye'yle ilişkileri test etmek istiyor'
24 Nisan'daki 'soykırım' açıklaması ABD basınında: 'Biden, Türkiye'yle ilişkileri test etmek istiyor'
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Azerbaycan'dan Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki: Tarihi hata
Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EGİAD: "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını kastederek bulunduğu 'soykırım' iddiasını kınıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:20:09. #1.14#

title