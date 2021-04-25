EGİAD: "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını kastederek bulunduğu 'soykırım' iddiasını kınıyoruz"

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kınadı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kınadı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını kastederek bulunduğu 'soykırım' iddiasını kınıyoruz. Tarihi olayların iç siyaset ve uluslararası siyaset malzemesi yapılmasını hiçbir zaman doğru bulmuyoruz. Bu tarz açıklamalar yüz yıllardır bu topraklarda birlikte yaşayan Türk ve Ermeni toplumlarının dostluğuna ve bir arada yaşama kültürüne zarar vereceği gibi, Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulmasına da yol açabilir. ABD yönetiminin tüm bunları hiçe sayan açıklamaları kaygı verici ve üzücüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün de Nutuk'ta açıkça belirttiği gibi sözde soykırım iddiası asla gerçeği yansıtmamaktadır. Bizler 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesiyle tüm uluslararası ilişkilerimize samimiyetle, yapıcı diyalogla ve sağduyuyla devam edilmesi gerektiğini vurgulamak isteriz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı