Eğer evlenmezse annesi hakkını helal etmeyecek Son dönemlerde çıkardığı yeni single parçası ile adından sıkça söz ettiren Nihat Doğan, önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Meos Restoran'da akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, restoran çıkışı özel hayatı hakkında konuştu

Pandemi sürecinde sanatçıların yaşadıkları sıkıntılara değinen ünlü türkücü "Ben klibimi 60 bin dolara çektim yani yaklaşık 440 bin Türk lirası harcamış oldum. Şuan doların yükselişine bakarsak, dolarda kalsam daha zengindim" dedi.

'EVLİLİK ÇAĞIM GELDİ'

Doğan, evlilik sorusuna, "Bu aralar aşk arıyorum, kalbimin anahtarını okyanusun en derinliklerine attım. Bulup çıkaran kadınla bir an önce evlenmeyi düşünüyorum. Evlilik çağım geldi. Annem de evlenmemi çok istiyor. ya evlenirsin ya da hakkımı sana helal etmem diyor" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin