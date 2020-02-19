"Eğer bu hastane işi de stat hikayesine dönecekse prefabrik yapsınlar"

19.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:38

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de stadı olmayan tek ilin Kütahya olduğunu belirterek," Eğer bu hastane işi de stat hikayesine dönecekse hastaneyi de prefabrik yapsınlar" dedi.



MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, yerel gündemi değerlendirdiği toplantıda 2020 yılına girerken Türkiye ve dünyanın çeşitli acı haberlerle yankı bulduğunu ifade etti.



İl Başkanı Yıldırım, "Başta Elazığ'da meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza, akabinde Suriye'nin İdlip kentindeki şehitlerimize, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki operasyonlarda şehit olan kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerinin, vatanımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkemiz ne yazık ki bir deprem kuşağı üzerinde. Kütahya'mız da aynı şekilde bir fay hattının üzerinde Kütahya olarak olası bir deprem ve afet senaryosuna ne kadar hazırız? Ne kadar gereken tedbirler alınmış bunların başlı başına tartışılması, konuşulması lazım. Özellikle Manisa'da meydana gelen ardı ardına depremler Simav'ında bulunduğu fay hattı üzerindeki etkiyi tetikler mi? Bunlar hepimizi derinden düşündürüyor. Bu hususta gereken makamların çalışma yaptığına inancımız tamdır" dedi



"Yeni yapılacak stattan bir haber yok"



Yıldırım, "Son günlerde kamuoyunda geniş bir şekilde yankı bulan bir stat hadisemiz var. Depreme dayanıksız diye stadımızı yıktık. Yıkım sonrasında bilbortlarda "arkadaşlar 15 bin kişilik stadımız hazır" diye bunların sözlerini verdiler, sözlerini paylaştılar. Ama gelelim görelim ki 2020 yılının Şubat ayına geldiğimizde prefabrik statla Kütahyalıyı ikna etmeye, kandırmaya çalışıyorlar. Kimse Kütahyalıyı başka bir şeyin yerine koymasın. Herkes artık Kütahya'yı kandırmaktan vazgeçsin. Türkiye'de stadı olmayan tek il Kütahya ve 15 bin kişilik stadı kendi elleriyle yıktılar. Şimdi büyük bir olaymış, gündemmiş gibi prefabrik stada ikna ediyorlar. Yeni yapılacak stattan ise bir haber yok. Prefabrik stadın kurulumuyla ilgili başlangıç esnasında da sayın başkana teşekkür ediyorlar. Merak ediyorum prefabrik stadı başkan mı getirdi? Kurum Müdürümüz teşekkür ediyor. Başkanın da katkısı vardır da asıl teşekkür edilmesi gereken kendisi midir? Merak ediyoruz. Prefabrik stat geçici bir çözüm de olabilir, fakat Kütahya'ya layık görülen değer bu mudur?" ifadelerine yer verdi.



"Kütahya'daki hastanelerimizin depreme dayanıklılığı nedir?"



Kütahya'daki hastanelerin depreme dayanıklılığını sorgulayan Yıldırım," Olası bir senaryo öncesinde ivedilikle yıkılması gereken stadyumumuz muydu? Bunu da tartışmak lazım. Şu anki mevcut hastanelerimizin depreme ne kadar dayanıklı olup, olmadığı ortada, ama bırakın daha buraya gelmeden mevcut devam eden çalışması süren bir şehir hastanesi var. Ama daha oraya da geçmeden mevcut hastanemize ilk gittiğimiz anda otopark sorunuyla tüm hemşerilerimiz karşılaşıyor. Hastaneye gittiğimizde arabayı koyacağımız, kendimizin ineceği yer bulamıyoruz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar daha buradan başlıyor. Şehir hastanesi ile ilgili vekillerimiz çıktı gereken açıklamaları yaptı. Ama merak ediyoruz işi yapan firmadan hiçbir açıklama yok. Bunu da hayretle karşılamaktayız. Eğer bu hastane ile ilgili çözülebilmesi gereken bir problem veya arada başka bir sıkıntı varsa vekilimiz sizlerle yaptığı son toplantıda farklı bir öneri ile geldi. Bunu da yeniden gözden geçirmek lazım düşünüyoruz. Eğer bu hastane işi de stat hikayesine dönecekse hastaneyi de prefabrik yapsınlar" şeklinde konuştu.



"Termal turizmi de Afyon'a kaptırmışız"



Kütahya'nın özellikle en büyük sıkıntılarından birisinin işsizlik olduğuna değinen Başkan Yıldırım," 2019 yılının son değerlendirme toplantısında 2020 yılı Kütahya için yatırım ve turizm, işsizlikle mücadele yılı olsun dedik. Ama geldiğimiz Şubat ayı itibarıyla burada çok ciddi bir ivme kat ettiğimizi söylersem birbirimizi kandırmış oluruz. Çünkü bu noktada bizim çok büyük eksikliklerimiz var. Ülkemiz ve dünya genel bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Bu noktada da neler yapabiliriz konusuna geldiğimiz zaman Kütahya'nın çok çeşitli zenginlikleri var. Bunlardan birisi termal turizm. Biz termal turizmi de Afyon'a kaptırmışız. 2019 yılı içerisinde Kütahya'mıza gelen kurumların yayınladığı turist sayısı ya da misafir demek daha doğru olur 365 bin civarında. Afyon bu işi ne yapmış 2020 yılında hedefini 2 Milyon koymuş. Biz bu işin neresindeyiz? Termal turizm noktasında istediğimiz hedeflere ne yazık ki gelememişiz. Kütahya, Afyon ve Eskişehir'in de içinde bulunduğu Frig Vadisi gibi zenginliğimiz var. Sadece Afyon'daki Frig Vadisini ziyaret eden vatandaş sayısı 100 bini geçmiş" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA