Egepol'e 101 bin 81 adet yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi
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Egepol'e 101 bin 81 adet yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi

Egepol'e 101 bin 81 adet yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Özel Egepol Hastaneler Grubunu bünyesinde bulunduran Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin halka arzı sonuçlanırken, halka arzda, bireysel yatırımcılara tahsis edilen 25 milyon TL nominal değerli paya 101 bin 81 adet yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi ve dağıtıma konu edilen emir sayısı 97...

Özel Egepol Hastaneler Grubunu bünyesinde bulunduran Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin halka arzı sonuçlanırken, halka arzda, bireysel yatırımcılara tahsis edilen 25 milyon TL nominal değerli paya 101 bin 81 adet yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi ve dağıtıma konu edilen emir sayısı 97 bin 900 ve miktarı ise 104 milyon 834 bin 107 TL oldu.

İzmir ve Ege Bölgesinin en önemli sağlık kuruluşları arasında yer alan, Özel Egepol Hastaneler Grubunu bünyesinde bulunduran Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arz yoğun ilgi gördü.

Halka arzda, bireysel yatırımcılara tahsis edilen 25 milyon TL nominal değerli paya 101 bin 81 adet yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi ve dağıtıma konu edilen emir sayısı 97 bin 900 ve miktarı ise 104 milyon 834 bin 107 TL oldu.

Halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsada satış yöntemi ile yapıldı. Nasmed Özel Sağlık Hizmetlerinin belirlenen halka arz büyüklüğü ise 125 milyon TL olarak gerçekleşti.

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri AŞ ve Egepol Hastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Nasır, tüm yatırımcılara teşekkür ederek, "Bu vesile ile satışa sunulan tüm payların satışının gerçekleştirildiğini bildirir, başarı ile sonuçlanan halka arz sürecinde değerli yatırımcıların göstermiş olduğu yoğun ilgiye teşekkür eder, kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" ifadesini kullandı. - İZMİR

Egepol'e 101 bin 81 adet yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Egepol'e 101 bin 81 adet yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi - Haberler Ekonomi
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