EGEMM'in ilk "Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi

30.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:46

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Dış Paydaş Görüşmesi" ve EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi "Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Hürriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilcisi Deniz Sipahi, Demirören Haber Ajansı Ege Bölgesi Temsilcisi Elif Demirci İşleğen, İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir,İlkses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Koçbaş, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Akçalı, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Gürses Köse, EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Yiğit Açık, Ege Ajans Haber Koordinatörü Yunus Atmaca ve Haber Editörü Zeynep Kurtboğan katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Dilek Takımcı, İletişim Fakültesi ve Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili genel bilgi paylaşımında bulundu.Prof. Dr. Takımcı, Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezinin, İletişim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra üniversite içi ve diğer paydaşlar için bir akademik uygulama birim ve laboratuvarı olduğunu söyledi. Toplantıda, İletişim Fakültesinin ders içerikleri, Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajansın yürüttüğü faaliyetler, durum analizi, geleceğe yönelik hedefler, eğitim-öğretim ve uygulama ve sosyal sorumluluk projeleri ile işbirlikleri konuşuldu.

"Paydaşlarla daha sık bir araya geleceğiz"

Prof. Dr. Dilek Takımcı, "İletişim Fakültesi ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kitle iletişim alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları yakından takip ediyoruz. Akademik içeriklerimizi çağımızın koşullarına göre yeniliyor, medya dünyasında kullanılmaya başlayan en güncel teknolojileri takip ederek bu teknolojileri uygulama birimlerimize kazandırmaya özen gösteriyoruz. Medya Merkezi olarak,bir yandan eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini yürütürken diğer yandan da Rektörlüğümüzün, Üniversitemizin tüm birimlerinin faaliyetlerini görünür kılmak için gece gündüz demeden üretiyoruz. Paydaşlarımızla medya kuruluşları ile sürekli iletişim halinde kalarak,üniversitemizin şehrimizin ülkemizin kültür, sanat, spor ve bilimsel gelişimine katkı sağlamak için yoğun çaba gösteriyoruz.Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği günden bu yana fakültemize, medya merkezimize önemli destekler verdi. Özellikle Medya Merkezimizin yapılanmasından fiziki olanaklarının iyileştirilmesine, personel görevlendirilmesinden teknik imkânlarına kadar her anlamda hem maddi hem de manevi olarak önemli destekler verdi. Sizlerin huzurunda Rektörümüze, medya merkezimiz, fakültemiz ve üniversitemiz özelinde İzmir'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bu tür toplantılara çok önem verdiklerini, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak işbirliğinin geliştirilmesini daha çok arzuladıklarını ifade eden Dekan Prof. Dr. Takımcı, "İletişim bilimi, iletişim araçları, iletişim ekosistemi günümüzde daha da önemli hale geldiğine şahit oluyoruz. Bu kapsamda Fakültemizin mevcut durumunun değerlendirilmesi, geleceğe yönelik misyonu, paydaşların ve sektörün beklentilerinin bilinmesi ve belirlenmesi gerekmektedir.Dünyanın en iyi iletişim fakülteleri arasına girmeyi amaçlayan Fakültemiz; akademik kadrosu, çağın teknolojine sahip uygulama birimleri ve laboratuvarlarıyla geleceğin yetkin iletişimcilerini yetiştirmektedir. Ayrıca iletişim eğitiminin gelişimine bilimsel, sektörel ve toplumsal anlamda katkı sağlamak hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm paydaşlarla,özel - kamu kurum ve kuruluş ile yakın ilişkiler kurmaya ve işbirliği yapmaya özel önem veriyoruz. Bugün burada fakültemiz eğitiminin niteliği ile geleceğe yönelik yol haritamızın belirlenmesi, mezunlarımızın mesleki yeterliliği,istihdam sorunları konusunda ortaya koyduğunuz fikirler bizim için yol gösterici olacak. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı Ege Bölgesi Temsilcisi Elif Demirci İşleğen "Mezun olacak öğrencilerin yazılı basın deneyimi dışında edinmeleri gereken en önemli pratik sıcak haberin anında ekran önünde servis edilmesi. Yani muhabirin, ekran önünde izleyiciye meydana gelen olayı; hızlı, net,doğru ve aracısız, sunması gerekiyor" diye konuştu.

"Yazılı basının ömrünü uzatmalıyız"

Hürriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilcisi Deniz Sipahi ise "Medyayı Türkiye'nin gerçekleri ile değil dünyanın gerçekleri ile yorumlamanızı ve dersleri buna göre yapmanızı öneririm. Gazetecilik çok yönlü olmamızı istiyor ve zorluyor. Hem habere hakim olacaksınız hem iyi yazacaksınız ve mümkünse radyo, televizyon,sosyal medyada bunu yayınlayacaksınız. Dolayısıyla işin özü içerik, içeriğin önemli olması gerektiğini unutmamız gerekiyor ve yazılı medyanın ömrünü uzatmamız gerekir.Aksi halde Türk medyası dramatik bir çöküşe girer. Türk medyası hala gelirinin yüzde 77'sini kâğıttan kazanıyor. Eğer gazeteler para kazanamaz hale gelirse Türkiye'de ajans, dijital ve sosyal medya kalmaz. Mümkünse kâğıdın ömrünü 40-50 yıl daha uzatmamız gerekir" dedi.

Toplantıya katılan diğer paydaşlar ise mezunların gazetecilik pratiği konusunda uzmanlaşması gerektiğine ve yerel medyaya daha fazla önem verilmesine değindi.Toplantıda medya dünyası ile akademisyenlerin daha sık bir araya gelmeleri, sektörün sorunlarını öğrencilerin nitelikli ve yetkin olarak sektöre adım atmaları için yapılması gerekenler ile ilgili fikir ve öneriler tartışıldı.

Kaynak: Bültenler