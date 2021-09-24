EGEMİKAL akredite analiz yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Biyosidal Ürün Analizleri konusunda yetki verilen laboratuvarlar arasında özellikle dezenfektanlar ve antiseptikler ile ilgili biyosidal ürünlerin analizini yapan tek akredite devlet üniversitesi laboratuvarı olması yönüyle ön plana çıkan EGEMİKAL Çevre Sağlığı Laboratuvarı, 2021 yılında TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetim sonrası akreditasyon kapsamına fiziksel analizleri ekleyerek yoluna devam ediyor.

EGEMİKAL Analiz Laboratuvarı Müdür Vekili Prof. Dr. Güven Özdemir'i makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, toplum ve çevre sağlığına yönelik gerçekleştirdiği güvenilir analizler ile adını ulusal ölçekte duyuran laboratuvarın akreditasyon kapsamını genişletmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ege Üniversitesinin bünyesindeki 800'ün üzerindeki nitelikli laboratuvar altyapısı ile hem özel hem de kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik hizmet verdiğini ifade eden Rektör Budak, "Üniversitemizde son dönemde başlattığımız kalite ve akreditasyon seferberliğimiz neticesinde önemli bir ivme yakaladık.Ülkemizde bir ilki başararak YÖKAK'tan 5 yıllık tam kurumsal akreditasyon aldık, programlarımızın ve laboratuvarlarımızın yüzde 50'sini akredite ettik. Yeniden düzenlediğimiz üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri, vizyon ve misyonu doğrultusunda akredite program ve laboratuvar sayımızı artırarak bilim üretme ekosistemimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Ülkemizin sahip olduğu üretim potansiyelinin uluslararası düzeyde katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesini sağlamada rol üstlenen Üniversitemiz Fen Fakültesi EGEMİKAL Çevre Sağlığı Laboratuvarı, toplum sağlığı ve gıda güvenliğine yönelik gerçekleştirdiği güvenilir analizlerle önemli bir görevi de yerine getiriyor. Laboratuvarımız, teknik donanımı ve cihaz altyapısı, nitelikli uzman personeli, test sonuçlarının kalitesi, her geçen gün artan analiz sayısı, akredite yapısı ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun güvenilir analizleri ile bilime ışık oluyor. Dezenfektanlar başta olmak üzere biyosidal ürünlerin analizini yapan tek akredite devlet üniversitesi laboratuvarı olan Üniversitemiz Fen Fakültesi EGEMİKAL Çevre Sağlığı Laboratuvarı, akreditasyon kapsamına yeni analizleri ekledi.2021 yılında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları hakkında yayımlanan talimat sonrası akreditasyon engeline takılan birçok laboratuvarın yetkisi iptal edilirken,EGEMİKAL Çevre Sağlığı Laboratuvarı akreditasyon kapsamını genişleterek Biyosidal Ürünlerin ruhsatlandırılması konusunda yetkisini sürdürmeye devam ediyor" dedi.

EGEMİKAL Analiz Laboratuvarı, toplum sağlığının ve gıda güvenliğinin korunmasına destek sağlayacak olan analiz hizmetlerinin doğru ve güvenilir şekilde sunulması ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvar, üreticiler için üretimin tüm aşamalarında karşılaşılan sorunlara proje temelli çözümler üretiyor. Laboratuvar çalışmaları kapsamında; medikal ve veterinerlik alanları ile gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin, koruyucu grubundaki biyosidal ürünlerin aktivitelerinin belirlenmesi için gerekli mikrobiyolojik etkinlik testleri yapılırken kimyasal analizleri ile kısa süreli ve uzun süreli stabilite testleri gerçekleştiriliyor.Ayrıca insektisitlerde kimyasal, fiziksel analizler, stabilite testleri ve haşere denemeleri de laboratuvarın hizmet yelpazesinde yer alıyor. Talep doğrultusunda kozmetik, tekstil, toprak, su ve çevre örneklerinin mikrobiyolojik analizleri de yapılıyor.

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