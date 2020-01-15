Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Sudan'da darbeye izin vermeyeceğiz"

15.01.2020 06:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 06:28

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, silahlı isyana kalkışan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyon biriminin tüm karargahlarında kontrolü ele geçirdiğini, ülkede hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.

Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte kameraların karşısına geçen Burhan, "Sudan Silahlı Kuvvetleri, siyasi güçler, geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmaları, Sudan halkının Aralık Devrimini baltalamayı amaçlayan bu komploya karşı tek saf oldu. Sizi temin ederim ki silahlı kuvvetler, güvenlik ve istikrarı bozmak, devrimi baltalama girişimlerine tüm bileşenleriyle karşı koymuştur. Devrimi, değişimi ve geçiş dönemini korumaya söz verdik." diye konuştu.

Burhan, "Devrimin meşruiyetine karşı Sudan'da herhangi bir darbeye izin vermeyeceğiz. Her şey normale döndü. Hava sahası açıldı. Vatandaşlar normal hayatlarına dönebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Hamduk da "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Halkın demokrasiyi inşa etmesinin önünü kesmeyi amaçlayan olayları takip ettiniz. Ordumuza ve kabiliyetlerine güveniyoruz. Sağlam ve sarsılmaz bir tecrübe sunmak için asker sivil ortaklığını teyit ediyoruz." dedi.

?Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin ise bir askeri kalkışma yaşandığını, ordunun en az kuvvetle eş zamanlı harekete geçerek isyancıların bulunduğu istihbarat karargahlarını ele geçirdiğini söyledi.

Osman Hüseyin, operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2'si subay 4 askerin de yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA