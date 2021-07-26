Egeliler potada Ege Cup'ta buluşacak
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Egeliler potada Ege Cup'ta buluşacak

Egeliler potada Ege Cup'ta buluşacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 Ege temsilcisi, yeni sezon öncesi Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğindeki Ege Cup'ta buluşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 Ege temsilcisi, yeni sezon öncesi Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğindeki Ege Cup'ta buluşacak. Sezon öncesi hazırlık turnuvasına ev sahibi Petkim'in yanı sıra Pınar Karşıyaka ve ligin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi katılacak. Turnuva, 9-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Turnuvada ilk gün 9 Eylül'de Petkimspor-Yukatel Merkezefendi, 10 Eylül'de Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi, 11 Eylül'de Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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