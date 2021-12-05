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Egeliler potada dibe demir attı

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Egeliler potada dibe demir attı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 Ege temsilcisinden 2'si bu sezon puan tablosunda son iki sıradan kurtulamadı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 Ege temsilcisinden 2'si bu sezon puan tablosunda son iki sıradan kurtulamadı. Sezon sonunda iki takımın veda edeceği ligde geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulan Aliağa Petkimspor, bu yıl 11 maçta tek galibiyetle startta kaldı. Lig öncesi ve sezon içinde yaptığı yeni transferlere rağmen sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Petkimspor, üst üste 6'ncı yenilgisini dün deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a 81-75 yenilerek aldı. Ligdeki ilk sezonunda beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi de Türk Telekom'a 94-72'yle farklı teslim oldu. Pamukkale Üniversitesi Spon Salonu'nun çatısı lodos felaketinde hasar gördüğü için maça deplasmanda çıkmak zorunda kalan Merkezefendi, Petkimspor gibi art arda 6'ncı kez parkeden mağlup ayrılırken, 11 haftada 2 galibiyet, 9 yenilgiyle düşme hattında sondan ikinci sırada kaldı.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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