Egeliler 2'nci Lig'de umduğunu bulamadı

MİSLİ.com 2'nci Lig'de bu sezon mücadele eden 4 Ege ekibinden sadece 1'i muradına erdi.

MİSLİ.com 2'nci Lig'de bu sezon mücadele eden 4 Ege ekibinden sadece 1'i muradına erdi. Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana zirveyi bırakmayan Manisa Futbol Kulübü namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdırdı. Oynadığı 36 müsabakada 24 galibiyet ve 12 beraberlik alarak Türkiye'de yeni bir rekor kıran Manisa FK, ligi domine etmesini bildi. Ege'yi 2'nci Lig'de temsil eden Uşakspor, Bodrumspor ve Turgutluspor ise hedeflerine ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadı. Manisa FK ile aynı grupta yer alan Uşakspor uzun haftalar boyunca Play-Off mücadelesi verdi. Ancak sezonun ikinci yarısında düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar özellikle son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle hızla ilk 5'ten uzaklaştı. Sezonu 55 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Uşak, camiasına 1'inci Lig heyecanı yaşatamadı.

Kırmızı Grup temsilcilerinden Turgutluspor da müthiş başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşadı. Sezonun ilk yarısında liderlik koltuğuna dahi oturan Turgutluspor'da istikrarsızlık takımın belini büktü. Ligin 12'nci haftasından sonra ivme kaybeden kırmızı-siyahlılar önce zirveden oldu ardından Play-Off umutlarını tüketmeye başladı. Teknik Direktör İbrahim Cezayir'le başladığı sezonu Ramazan Kurşunlu'yla sürdürüp Abdullah Ercan'la tamamlayan Turgutluspor son 12 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Kötü sonuçların ardından hedeften hızla uzaklaşan Ege temsilcisi 54 puan toplayıp maratonu 9'uncu basamakta bitirdi.Bodrumspor da tıpkı diğer 2 Egeli gibi hedefe çok yaklaşsa da ligin sonlarına doğru aldığı mağlubiyetlerle hüsrana uğradı. Kırmızı Grup'ta yer alan Bodrumspor, Teknik Direktör Tahir Tam'ın göreve gelmesiyle çehresini değiştirdi. Ligin 9'uncu haftasında 19'uncu sıraya kadar gerileyip düşer gözüyle bakılan Bodrumspor, Tam'la birlikte müthiş çıkış yakaladı. Ligin 27'nci haftasında 2'nci sıraya yükselen yeşil-beyazlılarda şampiyonluk sözü bile dillere geldi. Tam 15 maç yenilgi yüzü görmeyen Bodrumspor müthiş serinin ardından çöküşe geçti. Son 11 müsabakada 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 4 galibiyet alabilen Bodrumspor 1'inci Lig hayallerini başka bahara erteledi. Bodrum üst üste kayıpların ardından sezonu 63 puanla 6'ncı bitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı