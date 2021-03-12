Egeli yaş meyve sebze ihracatçısından Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ziyareti
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Egeli yaş meyve sebze ihracatçısından Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ziyareti

12.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:36
Egeli yaş meyve sebze ihracatçısından Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ziyareti

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2020 yılında kamu kurumlarıyla iş birliği sayesinde 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını kaydetti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2020 yılında kamu kurumlarıyla iş birliği sayesinde 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını kaydetti.

Hayrettin Uçak, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'e elde edilen ihracat rekoru nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılında 1 milyar 40 milyon dolarlık rekor ihracat rakamına ulaştıklarını, bu başarıda kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmanın payının büyük olduğunu bildirdi.

Ziyareti sırasında Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından başlatılan "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" adlı proje hakkında bilgi verdi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ise İzmir'de tarımsal üretimin kalitesinin ve miktarının artması için Ege İhracatçı Birlikleri ile çok uyumlu bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu üyeleri Martin Sanford, Ata Özdemir ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serap Ünal ile birlikte Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne atanan Aliye Öztürk'e de "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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