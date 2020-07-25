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Egeli turizmcilerin gözü yurt dışında

Kurban Bayramı tatilini dolu dizgin geçirmeyi hedefleyen Egeli turizmciler özellikle Avrupa'dan gelecek haberlere odaklandı.

Egeli turizmcilerin gözü yurt dışında
25.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:07

Kurban Bayramı tatilini dolu dizgin geçirmeyi hedefleyen Egeli turizmciler özellikle Avrupa'dan gelecek haberlere odaklandı.

İngiltere ve Rusya'nın aldığı kararla moral bulan turizmciler, Almanya ile diğer ülkelerin de Türkiye'ye olan turist akışına izin vereceğine inanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine, Kurban Bayramı'na yaklaştıkça rezervasyonlarda hareketlenmenin arttığını söyledi.

Özellikle güneyde otellerin çoğunun kapalığı olduğunu belirten Gencer, "Rezervasyonlar yaptıranlar var. Açık olan otellerin yarısından fazlasının dolacağını öngörüyoruz." dedi.

Tatilcilerin ağırlıklı olarak son dakika plan yaptığını anlatan Gencer, bu nedenle bayrama birkaç gün kala rezervasyonların artacağını söyledi.

Ağustos ayının başından itibaren Almanya'nın da Türkiye'yi gidilebilir ülke olarak göreceğine inandığını aktaran Gencer, "Ağustos ayından itibaren AB ülkelerinden de gelişler başlayabilir. Yunanistan, İspanya ve İtalya'da da turizm hareketi başlamadı. Dolaşım açılsa da hemen bir akın olacağını kimse tahmin etmiyor. Ancak yasaklı ülke olmamak çok önemli." diye konuştu.

"İngiltere pazarı başladı"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili net bir kararın henüz verilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'ndaki sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." açıklamasını hatırlatan İşler, şöyle konuştu:

"Uygulanan son kısıtlamalarda otel rezervasyonu belgesiyle seyahat yapılabiliyordu. Eğer kısıtlama olur ve aynı serbestlik yine olursa otellerimizin dolacağına inancımız tam. Kısıtlama olmazsa bayramın birinci günü dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlar 2. günü tatil için otellere yönelecektir."

İşler, pandemi sürecinde otel rezervasyonlarının son dakikalarda yapıldığını ifade etti.

İngiltere'nin Türkiye'yi gidilebilir ülke listesine koyduğunu anımsatan İşler, şunları kaydetti:

"İngiltere pazarı başladı. Bu çok önemliydi. Bunun arkasından Rusya da aynı kararı aldı. Alman vatandaşları, uygun fiyat ve iyi hizmet verdiğinden dolayı Türkiye'nin gidilebilir listeye girmesi için baskı yapıyor. Temmuz ayının sonunda Alman hükümeti dayanamayacak ve Türkiye'yi salgında güvenli görecektir. Bunu da çok kısa sürede göreceğiz. Türkiye'siz bir Avrupa turizmi olamaz. Almanya'nın ardından diğer AB ülkeleri de bu kararı alacaktır."

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Kaynak: AA

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