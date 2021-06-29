Egeli turizmci istihdam desteğinin devam etmesini istiyor
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Egeli turizmci istihdam desteğinin devam etmesini istiyor

Egeli turizmci istihdam desteğinin devam etmesini istiyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği tarafından düzenlenen "İnsan Kaynakları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği tarafından düzenlenen "İnsan Kaynakları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

ETİK'ten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen çalıştay sonrasında hazırlanan raporun Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara sunulacağı bildirildi.

Salgının turizme ve istihdama etkilerini konu alan çalıştayda sonuç raporu da hazırlandı.

Türkiye'nin küresel ölçekli seyahat ve turizm rekabet endeksinde 44'üncü sırada yer aldığı belirtilen raporda, "Ülkemizin rekabet edilebilirliğinin üst düzeylere yer alması için turizm sektörünün desteklenmesi ve mevcut desteklerin devam ettirilmesi gerekmektedir." görüşüne yer verildi.

Raporda, firma başına en fazla istihdam yaratma kapasitesine sahip olan konaklama sektöründe çalışanların sayısındaki gerilemeye dikkat çekildi.

Türkiye turizminde çalışan sayısının Kovid-19 sürecinin de etkisiyle ciddi düşüş gösterdiği, nitelikli turizm çalışanlarının sektör değiştirdiği, turizme sezonluk olarak rağbet eden istihdam kitlesinin farklı alanlara kaydığı belirtilen raporda hizmet sunacak nitelikli personele ulaşmada sıkıntılar ortaya çıktığı belirtildi.

Turizmde istihdamın niteliklileştirilmesi için önerilerin de bulunduğu raporu değerlendiren ETİK Başkanı Mehmet İşler, Türkiye'nin rekabet gücünün üst düzeylere çıkması için turizm sektörünün desteklenmesi ve mevcut desteklerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İşler, "Turizm işletmelerinin kalite standardını koruyarak daha iyi hizmet vermesini sağlamak için istihdam teşvikinin devam ettirilmesi şart" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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