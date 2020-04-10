Egeli öğrencilerden "Evde kal" çağrısına destek Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, "Evde kal" çağrısına bir destek de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) öğrencilerinden geldi.

Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, "Evde kal" çağrısına bir destek de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) öğrencilerinden geldi. EÜTF Tıp Öğrencileri Topluluğu (ETÖT), sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları bir dizi etkinliği sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Ayrıca Ege Tıp Çocuk Etkinleri Topluluğu sosyal izolasyon sürecinde tedavi gören çocuklara hediyeler götürerek moral ve motivasyonlarını yükseltiyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tüm dünyaya yayılan korona virüs ile ilgili Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan mücadeleye, Tıp Fakültesi öğrencileri de duyarsız kalmayarak çok anlamlı ve önemli bulduğum, zengin içeriğe sahip sosyal sorumluluk projesi hazırladı. Sosyal medya hesaplarından online olarak sunacakları projeler ile evde kalan çocuklar başta olmak üzere tüm toplumda farkındalık sağlayacaklar. Egeli tıbbiyeliler kültürden sanata eğlence dolu projeler ile pandemiyle mücadelede en büyük tedbirin evde kalarak, sosyal mesafeyi koruyarak herkesin kendi izolasyonunu sağlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Diğer bir grup öğrencimiz de tedavi gören çocuklarımızı yalnız bırakmıyor. Bu anlamda öğrencilere duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Evde kal Türkiye"

Zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Budak, "Bu günler güçlü birliktelik ve dayanışma gerektiren günler. Mücadeleyi sizlerle birlikte vereceğiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürebilmemizin ve kazanabilmemizin yolu sizlerin direncinden geçiyor. Hiçbir virüs, bizim mücadele gücümüzden, dayanışmamızdan, alacağımız tedbirlerden daha büyük değildir. Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için hem de tüm toplumumuz için 'Evde kal Türkiye' diyorum. Bu tehdide karşı bilim dünyasının ve devlet yetkililerimizin önerilerine uymaktan başka yolunuz yok. Bu vesileyle, EÜ Ailemiz adına büyük özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı bir kez daha sunmak isterim. İyi ki varlar" diye konuştu.

"Evde kalın ama sosyalleşmeyi ihmal etmeyin"

ETÖT Yönetim Kurulu Üyesi Ebrar Kirazlı da, "Sosyal mesafeyi korurken sosyalliği de korumak için herkesin evlerinde keyifli vakit geçirebileceği etkinlikler planladık. Hayatlarımızı eve sığdırırken neşemizin, enerjimizin ve ETÖT olarak yaptıklarımızın pencerelerimizden taşmasını ve başka evlere dolmasını istedik. Bunların arasında sanal resim sergisinden küçük yemek yarışmalarına, geçmiş tiyatro oyunlarımızı paylaşmaktan mini konserlere kadar birçok etkinlik yer alıyor. Her hafta salı, cuma ve pazar günü olmak üzere etkinliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Herkesin evde kalırken sosyal kalmaya devam etmesi dileğini taşıyoruz" dedi. ETÖT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kocaman ise, "Evde kalmak ve sosyal mesafeyi sağlamak demek sosyallikten uzak kalmak demek değildir. Sinemadan müziğe, tiyatrodan dansa bol bol eğleneceğimiz, kültürleneceğimiz birçok etkinlik 10 Nisan'dan itibaren her salı, cuma ve pazar günü 'egetipogrencileritopluluğu' Instagram adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Takipte kalın. Evde Kalın, ETÖT'le kalın" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA