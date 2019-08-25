Egeli mobilyacıların "İtalyan ortak" hedefi

25.08.2019 15:40

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, mobilya sektöründe İzmir'deki firmalarla İtalyan firmalarının iş birliği yapmasını amaçladıklarını bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamada, Egeli mobilya ihracatçılarının kasım ayında İtalya'dan asgari 10 ithalatçının katılımıyla, "alım heyeti organizasyonu" planladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, İtalyan firmalarına tedarikçi olabilecek standartta üretim yapan İzmirli firmaların boş kapasitelerini, İtalyan markalarına kanalize etmek istediklerini kaydetti.

İtalya'nın işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle mobilya üretiminin büyük bölümünü Çin, Polonya, Slovenya, Romanya gibi ülkelerde yaptırdığını kaydeden Yağcı, İtalya'nın mobilya ihracatında önde gelen ülkelerden birisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kendi tasarımlarını işçilik maliyetlerinin düşük olduğu ülkelerde ürettirerek gerek İtalya'da, gerekse dünyanın dört bir tarafında pazarlıyorlar. İtalya, yıllık 4 milyar dolar mobilya ithal ederken, 14,5 milyar dolarlık mobilya ihraç ediyor. İtalya'nın mobilya ithalatında Türkiye'nin payı sadece 77 milyon dolar. Amacımız bu rakamı yukarı taşımak. İzmir'de mobilya üretiminde ve ihracatında İtalyan firmalarının kalite standartlarında üretim yapabilen firmalarımızla İtalyan firmalarının iş birliği yapmasını amaçlıyoruz. Bu alanda en az 10 Türk - İtalyan ortaklığı hedefliyoruz."

7 aylık mobilya ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

Açıklamada Türkiye'nin 2018 yılının Ocak - Temmuz döneminde 1 milyar 817 milyon dolarlık mobilya ürünleri ihraç ettiği, 2019 yılının aynı dönemindeki mobilya ihracatının yüzde 7'lik artışla 1 milyar 945 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Aynı dönemde Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatı ise yüzde 10'luk artışla 84 milyon dolardan, 92 milyon dolara çıktı. Mobilya ihracatında ilk üç ülke Irak, Almanya ve Suudi Arabistan oldu. İtalya 41 milyon dolarlık Türk mobilyası tercih etti ve listede 13. sırada yer buldu.

Kaynak: AA