Egeli milli sporcu Arıcan, Avrupa Şampiyonu oldu
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Egeli milli sporcu Arıcan, Avrupa Şampiyonu oldu

Egeli milli sporcu Arıcan, Avrupa Şampiyonu oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Ferhat Arıcan, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aleti finallerinde birinci olarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Arıcan, paralel bar aletinde 15 bin 300 puan toplayarak şampiyonlukla turnuvayı tamamladı.

Milli sporcunun yakaladığı başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Spor Bilimleri Fakültemiz mezunu Ferhat Arıcan, daha önce Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartmıştı. Ferhat, şimdi de İsviçre'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde şampiyon olarak Türk halkına bir kez daha moral oldu. Üniversitemiz bünyesinden böyle başarılı sporcuların çıkıp bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.Bu gururu ve heyecanı bizlere yaşatan milli sporcumuz Ferhat Arıcan'ı can-ı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonayı 15 bin 300 puanla birinci olarak bitiren Ferhat Arıcan'ı 15 bin 133 puanla Rus David Belyavskiy ve 15 bin 100 puan alan Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann izledi.

Kaynak: Bültenler

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