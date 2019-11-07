Egeli Merhum Bilim İnsanına Büyük Onur

07.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:22

Egeli merhum bilim insanı Prof. Dr. Bayram Göçmen'in vefatından önce ekibi ile birlikte hazırladığı makale dünyaca ünlü "Nature Communications" dergisinde yayınlandı. Sürüngenlerin dostu olarak bilinen ve geçtiğimiz Mart ayında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen, ölümünün ardından da bilim dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Egeli merhum bilim insanı Prof. Dr. Bayram Göçmen'in vefatından önce ekibi ile birlikte hazırladığı makale dünyaca ünlü "Nature Communications" dergisinde yayınlandı. Hakemli bir açık erişim bilimsel dergisi olan Nature Communications, 2010'dan bu yana Nature Publishing Group tarafından yayınlanıyor. Dergide; fizik, kimya, yer bilimleri ve biyoloji bilimleri ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarının araştırmaları yer alıyor. Dergi, 13.81 etki faktörü (5 yıllık) ile bilim dünyasında önemli bir yere sahip. "Etki faktörü", yayınlanan güncel makalelere bulunulan ortalama atıf sayısını yansıtan bir ölçü olarak biliniyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürüngenlerin yaşamları üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle "Sürüngenlerin Can Dostu" olarak bilinen Prof. Dr. Göçmen, 60'ın üzerinde alt tür keşfi yaparak, pek çok sürüngenin yaşam alanının korunması adına mücadele verdi. Gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda yılan zehrinden ilaç yapımına ışık tutacak veriler elde eden Prof. Dr. Göçmen, son olarak annesinin vefat ettiği gün keşfettiği bir semender türüne isminden esinlenerek "ulfetae" ismini vermişti.

"İSMİNİ HER DAİM YAŞATACAĞIZ"

Araştırmada Prof. Dr. Bayram Göçmen ile birlikte çalışan doktora öğrencileri Mehmet Anıl Oğuz ve Mert Karış,Prof. Dr. Göçmen'in kendilerini her zaman desteklediklerini belirttiler. Doktora öğrencilerinden Mehmet Anıl Oğuz, "Son beş yıldır Bayram Hocamızla yaptığımız kapsamlı araştırma, aynı zamanda ülkemizdeki bazı kertenkele türlerine de katkı sağlayacak olan doktora tezimle ilgili olup dünyaca ünlü "Nature Communications" dergisinde yayınlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'nin dört bir yanından hocamızla birlikte topladığımız kertenkele türlerinin küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşen yayılma eğilimlerini ve genetiklerini araştırdık. Bu çalışma kapsamında birçok kez Anadolu'ya araziler düzenledik. Aynı zamanda gittiğimiz bölgelerdeki yerel halka, Türkiye'de zehirli kertenkele bulunmadığını ve gördükleri kertenkelelerin hiçbirisinin zararlı olmadığı bilgisini verdik. Yurtdışıdan çalışmalarımıza destek olan Prof. Dr. Miguel Vences ve öğrencisi Dr. Amy McLeod ile birlikte laboratuvarımızda müşterek gerçekleştirdiğimiz ve oldukça yoğun geçen çalışmalarımızı başarıyla sonuçlandırdık. Macera ve heyecan dolu çalışmalarımız boyunca Bayram Hocamızla birlikte gerek arazi, gerekse laboratuvar ortamında sayısız başarılara imza attık. Çalışmaktan gurur duyduğum hocamızın ışık tuttuğu bilim yolunda, onun ilkelerini ve çalışma ahlakını örnek alarak hayatıma devam edecek ve ismini her daim yaşatacağım. Bayram Hocamız sayesinde başladığım ve devam ettiğim bu yolda tüm gayretimle ilerleyeceğimi ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler