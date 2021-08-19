Egeli madenciler orman yangınlarının yaralarını sarmak için seferber oldu

Ege Maden İhracatçıları Birliği, pandemi sonrasında ilk fiziki toplantısını 14 gün orman yangınlarıyla mücadele eden Muğla'da düzenledi. EMİB'in Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla'da yapıldı.

Egeli madencilerden Muğla'ya geçmiş olsun ziyareti

Egeli madenciler, Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının yaralarını sarmak için seferber oldu.

Muğla temasları kapsamında ilk olarak Muğla basınıyla bir araya gelen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, orman yangınlarının yaralarını sarmak istediklerini, Ege İhracatçı Birlikleri olarak 6 milyon TL yardım bütçesi oluşturduklarını dile getirdi.

Madencilik sektöründeki 16 STK'nın ortak hareket ettiği bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, "Orman yangınlarında da tüm madencilik sektörümüz Türkiye Madenciler Derneği organizasyonunda harekete geçtik. Orman yangınlarının söndürülmesi için tüm olanaklarımızı seferber ettik. Şimdi de yaraları sarmak için ortak hareket ediyoruz" dedi.

Maden ihracatı 6 milyar dolara, doğal taş ihracatı 2 milyar dolara ulaşacak

Madencilik sektörünün ihracatını 2021 yılının Ocak – Temmuz döneminde yüzde 48'lik artışla 3 milyar 294 milyon dolara taşıdığı bilgisini veren Kaya, son 1 yıllık dönemde 5 milyar 342 milyon dolara yükselen ihracat rakamlarını 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini, madencilik ihracatından doğal taş sektörünün de 2 milyar dolar pay almasını amaçladığını ifade etti.

Özmen: "Hatıra ormanı oluşturalım"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melike Alpay Özmen, Muğla madencilik firmalarının Muğla ilini etkisi altına alan orman yangınları sırasında, ilk günden itibaren önce Milas Beylice köyü, daha sonra Mazı, Kavaklıdere ve Bayır bölgesindeki yangınlarda aktif şekilde söndürme çalışmalarında yer aldığı bilgisini verdi.

Yangın sırasında dronlarla rüzgarın yönüne göre hesaplama yaparak yangının gidiş istikametini belirleyerek yangın şeritleri açtıklarını ve yangınların büyümesini önlediklerini anlatan Özmen, "Birçok Muğla mermer firması yangın söndürme çalışmaları yapan tüm ekiplere yangından koruyucu maske, eldiven, ayakkabı, yangın söndürme tüpü, erzak gibi malzeme gönderimlerinde bulundu. Yangın bölgelerinde maalesef en büyük zararı gören hayvanlarımızın tedavisi için HAYTAP gibi derneklere malzeme gönderimi yapıldı. Ege Bölgesi mermer firmalarımız başta olmak üzere doğaya, çevreye ve sürdürülebilir bir anlayışa sahip tüm doğaltaş firmalarını ve STK'ları, Muğla'da yaralarımızı sarmak, kaybettiğimiz canlılar yerine konulamayacak olsa da bir nebze de olsa katkıda bulunmak için bir "Hatıra Ormanı" oluşturmaya, hep birlikte el ele ağaç dikmeye ve bunu her sene gelenekselleştirmeye davet ediyoruz" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı: "Madencilik sektörünün duyarlılığını hiçbir zaman unutmayacağız"

Madencilik sektörü Muğla'da "Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı"nda buluştu. Toplantıda konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınlarında madencilik sektörünün duyarlılığını hiçbir zaman unutmayacaklarını, mermercilik sektörünün orman yangınlarında yanlarında yer aldığını madencilik sektörüne şükranlarını sunduklarını söyledi.

Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınlarının Muğla'dan önce çıktığını hatırlatan Vali Tavlı, "Muğla'da yangınlar çıkmadan iki gün önce tedbirlerimizi almaya başladık. Marmaris'te çıkan yangına ilk anda 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ettik. Cumhurbaşkanımız 81 il ve tüm dünyanın olanaklarını Muğla'ya yağdırdı. 10 uçak, 50'den fazla helikopter, 12 bin 500 personel ve 5 binden fazla araçla yangına müdahale ettik" diye konuştu.

Demir: "İnsanlarımızın madencilere bakışı değişti"

KavaklıdereBelediye Başkanı Mehmet Demir, Kavaklıdere'de 23 madencilik firması olduğunu Kavaklıdere'de 5 gün süren orman yangınları sırasında tüm firmaların işlerini paydos ettiklerini, iş makineleri ve personelleriyle müdahalede bulunduğunu, sektör mensuplarının 1-2 saatlik uykuyla mücadele ettiğini kaydetti. Demir, "Madenciler olarak orman yangınları sonrasında toplumla aramızdaki bağı tekrar tesis ettik. İnsanlarımızın madencilere bakışı değişti" dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla'nın 7 ilçesinde 14 gün orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini, Muğla'nın tarihinde gördüğü en büyük doğal afet olduğunun altını çizdi.

Aydın, Denizli ve Ayfon'dan da madenciler yardıma koştu

Muğla'da orman yangınları çıkmadan önce Muğla Valisi Orhan Tavlı ile koordineli hareket ettiklerini, Muğlalı mermercilerin tüm olanaklarını orman yangınlarının kontrol altına alınması için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Ercan şöyle devam etti: "Sadece Muğla'dan değil Ayfon, Aydın ve Denizli'den madencilik sektörü mensuplarımız iş makineleri ve personelleriyle koştu. Muğlalı mermerciler olarak 3 adet akaryakıt ikmal tankeri, 79 adet yükleyici kepçe, 23 adet ekskavatör, 63 su tankeri ve 20 adet kamyon, bine yakın personel sevk ettik. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz."

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu "Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı" sonrasında Muğla'da yerleşik Özçakım Marble, Alpar Mermer ve Çobanlar Mermer firmalarını ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler