Egeli iş insanları "Yeşil Mutabakat" konusunda bilgilendirildi

Egeli iş insanlarına "Avrupa Yeşil Mutabakatı" konusunda bilgi verildi.

Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) üyeleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı konulu çevrim içi seminerde buluştu.

Seminerde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, mutabakat kapsamı ve mutabakata uyum konusunda Türkiye'de yapılan çalışmalara ilişkin iş insanlarına bilgi verdi.

Bülent Özcan, Gümrük Birliği ile birlikte Türkiye'nin AB'nin bir parçası olduğunu, Yeşil Mutabakat dolayısıyla Türk girişimcisinin de dönüşüme gireceğini söyledi.

AB'nin Yeşil Mutabakat konusunda büyük hedefler ortaya koyduğunu kaydeden Özcan, sıfır emisyonlu ekonomi, sera gazları emisyonunda azalma, sanayi ve istihdam dönüşümünün bu hedefler arasında yer aldığını, bunun için de finansal desteğin önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'de Yeşil Mutabakat'ın takibi amacıyla bir çalışma grubu oluşturulduğunu vurgulayan Özcan, iş insanlarıyla çok daha fazla bir araya geleceklerini dile getirdi.

Özcan, Türkiye'den iş insanlarının yararlanabileceği katılım öncesi mali yardımlar ile birlik programları ile ilgili bilgiler verdi.

AB'nin öncelikli politika alanı

Bahar Güçlü, AB'nin iklim değişikliği ile ilgili mücadeleyi en öncelikli politika alanı haline getirdiğini söyledi.

İhracatçılar açısından sınırda karbon düzenlemesinin önem taşıdığına dikkati çeken Güçlü, "ABD, AB, Kanada, İngiltere gibi ülkelerin ithalatta karbon vergisi tahsilatına yönelik birtakım çalışmalar yürüttüğünü görüyoruz. İhracatçımızın yüzde 60'lık bölümü için farklı mekanizmalarla karbon düzenlemeleri söz konusu olacak." dedi.

Demir çelik, alüminyum, çimento, elektrik gibi sektörlerin sınırda karbon düzenlemesinin ilk hedeflediği alanlar olduğunu hatırlatan Güçlü, Yeşil Mutabakat kapsamındaki döngüsel ekonomi eylem planının önemli bir konu olduğuna dikkati çekti.

Güçlü, "Tehlikeli kimyasal madde kullanımının azaltılması, üretimde geri dönüşümlü ürün kullanımı hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde al-yap-kullan yerine yeniden kullanım-tamir-geri dönüşüm uygulamaları geçerli olacak." diye konuştu.

Türk ihracatçısının Yeşil Mutabakat kapsamında uyması gereken standartların bulunduğunu dile getiren Güçlü, "Biz AB'nin Gümrük Birlik Birliği partneriz. Teknik mevzuata uyum sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Egeli iş insanları da Yeşil Mutabakat konusunda konuşmacılara teknik sorular yönelterek projeler hakkında bilgi aldı.