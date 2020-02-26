Egeli ‘ihracatın yıldızları’na ödül
Ege İhracatçı Birlikleri'nin 56 üyesini ödüllendirdiği 'İhracatın Yıldızları" töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıla rekorla başlayan ihracatçının şubat ayı sonunda da anlamlı bir rakama imza atacağını söyledi.
26.02.2020 05:01 | Son Güncelleme: 26.02.2020 05:01
Ege İhracatçı Birlikleri'nin 56 üyesini ödüllendirdiği 'İhracatın Yıldızları" töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıla rekorla başlayan ihracatçının şubat ayı sonunda da anlamlı bir rakama imza atacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com