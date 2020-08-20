Egeli ihracatçılardan koronavirüsle mücadele teşekkürü
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Egeli ihracatçılardan koronavirüsle mücadele teşekkürü

Egeli ihracatçılar, İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop'u ziyaret ederek, sağlık personelinin gösterdiği özveriden dolayı teşekkür etti.

Egeli ihracatçılardan koronavirüsle mücadele teşekkürü
20.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:02

Ziyareti Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin salgının başladığı ilk günden beri ihracatçısından üreticisine sağlık personelinden vatandaşına kadar hızlı bir şekilde mobilize olduğunu söyledi.

"Hükümetimizin akılcı politikası, İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan ekiplerin denetimleri, koordinasyonu, uyarıları ve sağlık personelimizin olağanüstü çabası sayesinde Türkiye dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülkeden biri oldu. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 Birliğimiz de bu mücadelede aktif bir süreç izledi. Sağlık çalışanlarımıza yönelik sosyal sorumluluk projelerimizi öncelikli gündemimize alarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak adına ihtiyaç sahibi hastanelerimize yoğun bakım ünitelerinde en çok gerek duyulan maske, ventilatör, CPR cihazı, hasta takip monitörleri, numune alma kabinleri ve entübasyon kabinlerini tedarik ettik."

Eskinazi, "Aynı zamanda İzmir ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne cerrahi tulum, maske, ateş ölçer, entübasyon kabini, İzmir ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne de maske desteğinde bulunduk. İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ise kuru yiyecek yardımlarını ve el hijyen ürünlerini teslim ettik. Sağlık Müdürlükleri, Valilikler ile koordineli bir şekilde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu koruyucu ekipman ve cihazları tedarik etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

Ziyaret esnasında aktif hastaların evlerinde takip edildiğini, her gün telefonla aranarak üç günde bir fiili doktor ziyaretiyle durumlarının kontrol edildiğini söyleyen İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, bin kişiden oluşan filyasyon ekibinin sahada her türlü takibi sağladığını belirtti. Pandemi sürecinin bir an önce sona ermesi için bu dönemde maskenin mutlaka takılması, sosyal mesafenin korunması, ortak alanlarda kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Tüm vatandaşların bu kurallara dikkat etmesi, en çok Mart ayından beri canla başla çalışan sağlık çalışanlarını mutlu edeceğini aktardı ve bu zorlu süreçte büyük bir dayanışma içinde hareket ederek sağlıkçıların yanında olan ihracatçılara teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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