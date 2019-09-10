Egeli ihracatçılar, Kuzey Makedonya'ya gidiyor

10.09.2019 12:14

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dış ticaret hacmini artırmak amacıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından Kuzey Makedonya'ya iş gezisi organize edildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığındaki heyet, 11-12 Eylül tarihlerinde Kuzey Makedonya'da temaslarda bulunacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve 5 yönetim kurulu üyesinin de yer aldığı heyetin Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Dış Yatırımlar Bakanı Zorica Apostolska, Tarım Bakanı Trajan Dimkosvki, Kuzey Makedonya Ticaret Odası Başkanı Branko Azeski ile Gazi Baba Belediye Başkanı Boris Georgievski ile görüşmesi planlandı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, Türkiye'den bu ülkeye ihracatı artırmanın zeminini arayacaklarını ayrıca bölgedeki yatırım fırsatlarını yerinde inceleyeceklerini bildirdi.

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya narenciye ürünleri ihracatında iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında 8 bin tonluk kota bulunduğu bilgisini veren Uçak, açıklamasında "Türkiye'nin bu ülkeye narenciye ürünleri ihracatı 2018 yılında 15 bin tona ulaşmış durumda. Bu kotanın artırılması gerekiyor. Ayrıca ihracatımız için potansiyel arz eden gazlı içecekler ve meyve sularının da STA kapsamına alınmasını ve kota tanımlanmasını istiyoruz. Kuzey Makedonya temaslarımız sırasında bu taleplerimizi dile getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA