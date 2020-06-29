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Egeli ihracatçılar komşu ülkelerle yeni iş birliklerinin peşinde

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat yasaklarının kalkmasıyla komşu ülkelere ve hedef pazarlara yönelik ihracatın yeni iş birlikleriyle artarak devam edeceğini bildirdi.

Egeli ihracatçılar komşu ülkelerle yeni iş birliklerinin peşinde
29.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:54

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat yasaklarının kalkmasıyla komşu ülkelere ve hedef pazarlara yönelik ihracatın yeni iş birlikleriyle artarak devam edeceğini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen "Koronavirüsün Hedef Pazarlarımızdaki Seyri" konulu web seminerinde Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan ve Filibe Ticaret Ateşesi Mehmet Ali Erdem, Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, Köstence Ticaret Ateşesi Kadir Yazıhan salgın sonrası Bulgaristan ve Romanya'nın dış ticaretindeki gelişmelerle ilgili sunum yaptı, ihracatçıların sorularını yanıtladı.

Eskinazi, burada yaptığı konuşmada, dış ticaret hacmi dikkate alındığında Doğu Avrupa ülkeleri Bulgaristan ve Romanya'nın Türkiye'nin en önemli ilk 20 ticaret ortağı arasında yer aldığını belirtti.

Salgın döneminde temassız ihracata geçilmesi ve önlemler dahilinde Ro-Ro seferlerinin devam etmesinin tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu belirten Eskinazi, şunları kaydetti:

"Ülkeler en temel sağlık ekipmanlarının üretiminde bile ciddi krizler yaşadılar. Bu durumda coğrafi yakınlık, komşu ülkelerle güçlü iş birlikleri büyük önem arz ediyor. Türkiye genelinden ocak-mayıs döneminde Romanya'ya 1 milyar 360 milyon dolarlık, Bulgaristan'a 875 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Pandemi döneminde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 19 gerilerken buna paralel olarak Romanya ve Bulgaristan'a ihracatımızda da yüzde 20 civarında bir düşüş oldu. Ege İhracatçı Birlikleri özelinde ise Romanya'ya ihracatımız normal bir seyir izledi ve düşüş yüzde 4'te kaldı. EİB olarak ilk 5 ayda Romanya'ya 89 milyon dolarlık, Bulgaristan'a 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bulgaristan'a ihracatımızda ise yüzde 21'lik bir düşüş söz konusu.

Gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat yasaklarının kalkmasıyla kendi coğrafyamıza yakın komşu ülkelere ve hedef pazarlarımıza yönelik ihracatımız yeni iş birlikleriyle artarak devam edecek. Türkiye'nin en büyük avantajı genç nüfus, nitelikli iş gücü ve hızlı üretim. Bu gücümüzü komşu ülkelerimizde kullanmak AB pazarından daha fazla pay almak için sağlam bir basamak olacak."

Kaynak: AA

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