Egeli ihracatçılar, ekim ayında 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat yaptı

03.11.2019 10:23

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında 1 milyar 255 milyon 634 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'nin 2018 yılı Ekim ayındaki ihracatı ise 1 milyar 218 milyon 58 bin dolar olmuştu. EİB'nin ihracatı Ekim ayında yüzde 3 artış gösterdi.

Ekim ayındaki 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat tutarı, EİB'nin 80 yıllık tarihinde ekim aylarında kayda alınan en yüksek ihracat rakamı olarak tarihe geçti. Ekim ayındaki 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat, 2019 yılı Mayıs ayında kayda alınan 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracattan sonra ay bazında en fazla ihracat kayda alınan ay oldu. Ocak- Ekim döneminde 11 milyar 55 milyon dolar ihracata imza atan EİB, son 1 yıllık dönemde, 13 milyar 282 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.

Kaynak: DHA

YAĞLI TOHUMLAR ARTIŞ REKORU KIRDI, KURU MEYVE ZİRVEYE ÇIKTIÇekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının en yoğun yaşandığı ekim ayında, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 130 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvenin sahibi oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYİB) ise; Ekim ayında yüzde 153'lük ihracat artış hızı yakalayarak 32 milyon dolar olan ihracatını 83 milyon dolara çıkararak rekora büyük katkı sağladı. EHBYİB'in ihracatının 53 milyon dolarlık büyük dilimi yağlı tohumlar sektörü tarafından gerçekleştirildi. Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 618 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, yüzde 6'lık artışla 544 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatına imza attı. Egeli maden ihracatçıları Ekim ayında yüzde 24'lük artışla 92,8 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 6 tanesi, Ekim ayında ihracatını arttırırken, 6 tanesi 2018 yılı Ekim ayındaki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Ekim ayında, 128,5 milyon dolarlık ihracat tutarıyla, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ardından en fazla ihracat yapan birlik oldu. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Ekim ayında 105 milyon dolarlık ihracata imza atarken zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Madencilik sektörü Ekim ayında Türkiye geneli ihracatta yüzde 10 kay kaybederken, Ege Maden İhracatçıları Birliği Ekim ayında, yüzde 24'lük ihracat artış hızı yakaladı ve 92,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. İhracatını düzenli olarak arttıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ekim ayında da ihracatını yüzde 7 arttırarak 92,5 milyon dolara ulaştı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 89 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 77 milyon dolarlık ihracatla ekim ayını geride bırakırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 5'lik artışla 56 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, ekim ayında 21 milyon dolarlık dövizi hanesine yazdırırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 11,6 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 11milyon dolarlık ihracata imza attı.