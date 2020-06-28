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Egeli ihracatçılar e-ticaret fırsatına odaklanacak

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkesin online ticarete yöneldiğini, 2021'de global e-ticaret pazarının 5 trilyon dolar olmasının öngörüldüğünü belirterek, gıdada dijital dönüşümün...

Egeli ihracatçılar e-ticaret fırsatına odaklanacak
28.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:59

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkesin online ticarete yöneldiğini, 2021'de global e-ticaret pazarının 5 trilyon dolar olmasının öngörüldüğünü belirterek, gıdada dijital dönüşümün Ege Bölgesi'nden başlamasını istediklerini belirtti.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı desteğiyle online düzenlenen konferansta, Çin'in en önemli e-ticaret platformlarından Alibaba Group'a ait Tmall Global'ın İş Geliştirme Direktörü Jennifer Wang ile Çin'de e-ticaret için yeni fırsatlar ve iş birlikleri konuşuldu.

Burada değerlendirmelerde bulunan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, mayıs ayında 54 Türk firmasının Çin'e peynir altı suyu tozu, peynir, süt tozu, krema ve tereyağı ihraç etmesinin önünün açıldığını hatırlattı.

"Geleneksel satış yöntemleri artık rafa kalktı"

Yaklaşık 8 yıldan bu yana sürdürdükleri çalışmaların sonuç verdiğini ve Çin'le anlaşmaya vardıklarını belirten Kızıltan, şunları kaydetti:

"Firmalarımız 6 milyar dolar ile dünyanın büyük süt ürünleri ithalatçılarından olan Çin pazarına giriyor. Kanatlı ürünlerimizi de Çin'e ihraç etmeye hazırız. İhracat için gerekli izinlerin alınma sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. 18 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz gıda sektörümüzü Ar-Ge'den inovasyona geçirmeliyiz. Ülkemizin ekolojik yapısı, ürün çeşitliliği, coğrafi konum ve lojistik avantajları, belli ürünlerde özellikle gıda sektöründe dünyada ön sıralarda olmamız en önemli avantajımız. Güçlü olduğumuz bu sektörü dijitale taşırsak hızlı ve kolay bir şekilde adapte olabiliriz. Dijitalleşme sadece Çin'e değil, tüm ülkelere yaptığımız ihracattan elde edilen gelirimizi de artıracaktır. 2021'de global e-ticaret pazarının 5 trilyon dolar olması öngörülüyor. Koronavirüs nedeniyle herkes online ticarete yöneldi. Bu yüzden bu hedefe beklenenden de erken ulaşılacak. Geleneksel satış yöntemleri artık rafa kalktı. Gıdada dijital dönüşüm Ege'den başlasın istiyoruz. Çağı yakalamak istiyorsak altyapımızı, ajandamızı, sermayemizi dijitale göre şekillendirmeli ve kendimizi yeniden yapılandırmalıyız."

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de özellikle gıda sektöründe Çin'in en önemli hedef pazarlardan biri olduğunu, bu doğrultuda 2019'dan beri ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Çin'de 5-10 Kasım'da üçüncü kez düzenlenecek Uluslararası İthalat Fuarı'nın milli katılım organizasyonunu kendilerinin yapacaklarını aktaran Celep, özellikle Çin'e girişte sınır ötesi e-ticaretin öneminin farkında olduklarını, bu kapsamda birlik olarak Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından Tmall Global ile yapılabilecek yeni ve kalıcı iş birliklerine hazır bulunduklarını kaydetti.

"Bir günde 136,5 milyar dolarlık sipariş"

Alibaba Group'a ait Tmall Global'ın İş Geliştirme Direktörü Jennifer Wang ise salgınla online alışveriş ve tüketici bilincinin arttığını belirtti.

Tmall Global'in parakendecilerin online mağaza açabildikleri Çin ve dünya arasında bir köprü görevini gören dünyanın en büyük online pazar yeri olduğunu anlatan Wang, salgın döneminde sağlık kategorilerinin yüzde 70, ithal edilen gıdaların yüzde 40 büyüdüğünü, geçen günlerde Çin'in iki büyük alışveriş etkinliğinden biri olan '618 Festivali'nde Alibaba ve JD.com'un bir günde toplam 136,5 milyar dolarlık sipariş aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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