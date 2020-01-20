Egeli ihracatçılar 2020 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan etti

20.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:31

İhracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapma hedefiyle hareket eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan etti.



Ege İhracatçı Birlikleri Mete Uğuz Salonu'nda, Birlik başkanları ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini anlatan Eskinazi, 2020 yılı ile ilgili hedefleri paylaştı.



2019 yılını Çin Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Eskinazi, bu kapsamda Çin ile ilgili yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi vererek, Çin'in sunduğu büyük potansiyel sebebiyle fuar ve heyetlerin tüm hızıyla devam edeceğine dikkat çekti ve bu konuda ayrı bir bilgilendirme yapılacağını ifade etti.



İhracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmayı hedeflediklerini dile getiren Eskinazi, "Kurum içi strateji geliştirme çalışmalarında 2020 yılının 'Sürdürülebilirlik Yılı' olarak belirlenmesine karar verdik. Sürdürülebilirliği, doğa, sosyal haklar, ekonomi ve yönetişim olarak dört ana başlıkta ifade edebiliriz. Türkiye'ye ihracatı öğretmiş İzmir kentinde 81 yıldır faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri olarak bu konuda öncü olmamız gerektiğine inanıyoruz. Ege Bölgesi'nin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu amaçla 2020 yılında yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapacağız. Sürdürülebilirlik ile ilgili elçilik görevi görecek Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kuracağız" dedi.



Global Compact'a üye olduk



2019 yılı sonunda dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi olan Birleşmiş Milletler bünyesinde Global Compact'a üye olduklarını hatırlatan Jak Eskinazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi'ne katıldıklarını belirterek şöyle devam etti: "Ege İhracatçı Birlikleri'nde pet şişe kullanımını bıraktık, evraklarımız yaklaşık 15 yıldır kağıtsız ortamda oluşturuluyor. Global Compact'ta olduğu gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Sıfır Atık Projesi'nde de bu projeye katılan ilk birlik Ege İhracatçı Birlikleri oldu. Türkiye'de organik üretim ve ihracat Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde 30 yıl önce İzmir'den başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından organik sektöründe Koordinatör Birlik olarak atandık. Dünyanın en büyük organik ürünler fuarı olan Biofach Fuarı'na 22 yıldır Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Kuru Meyve Birliğimizin, 2000 yılından beri sürdürdüğü aflatoksinli incirlerin imha projesi sürdürülebilirlik adına 20 yıldır başarıyla sürdürdüğü projelerimizden bir diğeri."



Tekstil ve maden sektörlerinde sürdürülebilirlik



Dünyada en çok su tüketen sektörlerden hazır giyim ve tekstilin ikinci sırada geldiğini vurgulayan Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin IF Wedding Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı'nda sürdürülebilirlik temalı Moda Devrimi Sergisi'ni İsveç Konsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve İsveç Enstitüsü işbirliğinde İzmir'e kazandırdığını vurguladı.



Tekstil sektöründe organik pamuk, organik kumaş ve organik kıyafet üretiminde Ege Bölgesi olarak öncü konumda olduklarına dikkat çeken Eskinazi, "Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz ise, 2020 yılında yapacağı 6 ödül töreninde sürdürülebilirlik ile ilgili başarılı çalışmalar yapan üyelerini ödüllendirecek. Maden İhracatçıları Birliğimiz, Sürdürülebilir Madencilik çalışmaları kapsamında 3 yıldır 'Hayatımız Maden Çalıştayları' düzenliyor. Bu çalıştaylarda sürdürülebilir madencilik ana konu başlıklarından biri oluyor. Türkiye'ye yıllık 5 milyar dolar döviz kazandıran Ege Bölgesi olarak, tarım sektöründe sürdürülebilirlik bizim için öncelikli konuların başında geliyor. Gerek su kullanımı, gerek toprağın canlılığının korunması, gerek yetişen gıda ürünlerinin insan sağlığına uygun üretimi için sürdürülebilir üretim için kaynakların optimum kullanılması için çiftçileri eğiten programlar düzenliyoruz ya da düzenlenmesine maddi destek sağlıyoruz" diye konuştu.



Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, 'Bornova'dan Başlıyor İzmir'de Gıda Kayıplarını Azaltıyoruz' isimli projeye Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin destek olduğunu kaydeden Eskinazi, şunları söyledi: "Yanlış hasat, taşıma ve depolama yöntemlerinden dolayı üretilen sebze ve meyvenin önemli bir bölümünü fire veriyoruz. Fire oranı azaltıldığında, ayrıca atık gıdalar değerlendirildiğinde ekonomik açıdan katma değer sağlaması yanında çok daha kaliteli ürünlerin daha az maliyetle üretimi gerçekleştiğinden rekabet gücü artmış olacak. Üniversitelerimiz ile bu konuda işbirliğini arttırmak için çaba göstereceğiz. Bizden sonra gelecek nesillerin kaynaklarından çalmadan, mevcut kaynakları doğaya duyarlı şekilde kullanacak yöntemleri geliştirmeli ve uygulamalıyız. İhracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak ve 2020 yılında hedeflerimize ulaşmak için Ege İhracatçı Birlikleri olarak 366 gün 24 saat, "Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir ihracat" sloganıyla çalışacağız."



"Madenlerle sanayide devrim yapabiliriz"



Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da toplantıda yaptığı konuşmada toplumda madencilikle ilgili olumsuz bir algı olduğuna dikkat çekerek dünya ülkeleriyle Türkiye arasında bir karşılaştırma yaptı. İtalya'da mermer ocaklarıyla gurur duyulurken Türkiye'de doğaya zarar veren bir sektör olarak görüldüklerini savunan Kaya, "Türkiye'deki tüm orman alanlarının binde 2.9'unda madenciler arama yapıyor. Ama tüm doğayı yerle bir eden bir sektör olarak görülüyoruz. Bu algıyı değiştirmek için çalışıyoruz. Madenler hepimizin sahip olduğu değerler. Katma değerinin tamamı ülkemizde olan bu değerleri doğru sahiplenirsek Japonya ve Almanya'nın 1950'lerden sonra yaptığı sanayi devrimini gecikmeli de olsa başlatırız. Orman alanlarının binde 2.9'unda maden araması yaparken, ormanlandırma bütçesinin yüzde 58'ini madencilik sektörü karşılıyor" dedi.



"Organik üretim çok önemli"



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise; dünya piyasasında rekabet ederken kalite ve katma değere önem verdiklerini belirterek "Küresel ısınmanın arttığı dünyada coğrafyamızın bize verdiği zenginlikleri kullanmalıyız. Güneş, toprak ve suyun birleşimiyle organik üretimle katma değerli bir şekilde ihracatı sürdürmeliyiz" dedi.



Moda Devrimi Sergisi ile konfeksiyon sektöründe sürdürülebilirlik algısını güçlendirmek istediklerini anlatan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2020 yılında sürdürülebilirlik kapsamında URGE Projesi ve Moda Tasarım Yarışması yapacaklarını vurguladı.



"İnsanlığa 1 dünya yetmiyor"



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, sektör olarak yumurta, balık, süt ürünleri, kanatlı eti üretiminde dünyada ilk 10'da yer aldıklarını, balık üretiminde yetiştiriciliğin toplamdaki payının yüzde 50'yi geçtiğini bunun sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir veri olduğunu kaydetti. Girit, FAO verilerine göre insanlığın eski konforlu tüketim alışkanlığını devam ettirebilmesi için 1.7 dünyaya ihtiyacı var. Doğru şeyler yapmazsak 2 dünya bizlere yetmeyecek" uyarısında bulundu.



Ege İhracatçı Birlikleri'ndeki basın toplantısına; EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcıları Mevlüt Kaya ve Birol Celep, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA