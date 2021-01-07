Egeli hazır giyimcilerin 2021 yılı ihracat hedefi 1,5 milyar dolar

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, 2021 yılı ihracat hedeflerinin 1 milyar 500 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, 2021 yılı ihracat hedeflerinin 1 milyar 500 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Sertbaş, yaptığı açıklamada, geçen yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ihracatta yüzde 50'lere varan düşüş yaşandığını belirtti.

Egeli hazır giyimcilerin 2020 yılının ikinci yarısındaki performanslarıyla salgının etkilerini sildiğini ifade eden Sertbaş, Türkiye geneli hazır giyim ihracatının aralık ayında yüzde 25,3 artarak 1 milyar 662 milyon dolar, EHKİB'in aralık ayı ihracatının ise yüzde 14 artışla 112 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Medikal ürünlerin hazır giyim ihracatına katkı sağladığını belirten Sertbaş, şunları kaydetti:

"2020 yılında medikal ürünler, hazır giyim ihracatına Türkiye genelinde 1 milyar 368 milyon dolar, EHKİB ihracatına ise 92 milyon dolar katkı sağladı. Türkiye genelinde 166, EHKİB olarak ise 76 ülkeye medikal ürün ihracatı yaptık. 2020 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatı önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 17,1 milyar dolar oldu. EHKİB olarak ise 2020 yılında pandemiye rağmen geçen yılki ihracat seviyemiz olan 1,3 milyar doları koruduk. Ege İhracatçı Birlikleri özelinde hazır giyim sektörü demir-demir dışı metaller sektörünün ardından ikinci, Türkiye genelinde ise otomotiv ve kimya sektörünün ardından en çok ihracat yapan üçüncü sektör oldu. Pandemi sebebiyle küresel ihracatın darbe aldığı, hazır giyim sektöründe ana ihraç pazarımız Avrupa'da azalan talebi göz önüne aldığımızda iyi bir performans gösterdik. 2020 yılının ilk iki ayında Türkiye ve bölgemiz ihracat performansı gayet iyiydi."

Sertbaş, salgının ilk 3 ayında ihracat kaybının yüzde 44 olduğunu ifade etti.

Bu yıl 1,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini belirten Sertbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Müşterilerin gelecek yıllarda alternatif ve daha yakın pazarlardan tedarik eğilimleri olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa pazarı açısından coğrafi yakınlık avantajımızdan daha çok faydalanacağımızı düşünüyorum. 2021 yılı için EHKİB olarak 1,5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Medikal ürünlere olan küresel ihtiyacın devam edeceğini, ihracatının da bu seviyelerde gerçekleşeceğini beklediğimiz için hedefimize ulaşacağımızı inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı