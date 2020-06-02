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Egeli gıda ihracatçıları gözünü Hindistan ve Singapur'a çevirdi

Egeli gıda üreticileri, önemli ekonomik potansiyeli barındıran Hindistan ve Singapur'un pazar avantajlarını bu ülkede görev yapan Türk ticaret müşavirlerinden dinledi.

Egeli gıda ihracatçıları gözünü Hindistan ve Singapur'a çevirdi
02.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:15

Egeli gıda üreticileri, önemli ekonomik potansiyeli barındıran Hindistan ve Singapur'un pazar avantajlarını bu ülkede görev yapan Türk ticaret müşavirlerinden dinledi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB), yapılan açıklamaya göre, "Koronavirüs Salgınının Hedef Pazarlarımızdaki Seyri" adlı programda, Hindistan ve Singapur'da görev yapan ticaret müşavirleriyle gıda ihracatçıları video konferans aracılığıyla buluştu.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Kovid-19 sonrasında dünya genelinde gıda ürünlerine talepte bir düşüş yaşanmadığını belirtti.

EİB'in nisan ayında gerçekleştirdiği 819 milyon dolarlık ihracatta tarımın yüzde 45 paya ulaştığını vurgulayan Eskinazi, bölgede yetişen ürünlerin dünya genelinde daha fazla talep görmesi için sanal fuar hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.

"Bu süreçte sanal ticareti geliştirmeliyiz"

Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun Ergezer Timur ise Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu aktardı.

Türk girişimcilerinden rotalarını Hindistan'a çevirmesini isteyen Timur, "Çünkü burada çok büyük bir potansiyel var. Firmalarımız bu süreçte sanal ortamı çok iyi kullansınlar, web sitelerindeki teşhir ettikleri ürün kataloglarını güncellesinler. İnsanlar bu süreçte birbirleriyle temas edemeyecekler sanal ortamdaki kimlikleri daha ön plana çıkacak. Bu süreçte sanal ticareti geliştirmeliyiz. Hindistan'da ekonominin olumlu bir seyir izleyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın da Hindistan pazarının Türk firmaları açısından bakir kaldığını bildirdi.

Türk firmalarının Hindistan'ı alternatif pazar olarak gördüğünü belirten Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hindistan pazarında işlenmiş tarım ürünleri, konserve edilmiş gıda ürünleri için fırsatlar var. Yine bu ülkede değişik kriterlere göre 400 ile 600 milyon arasında orta sınıf bulunuyor. Bu orta sınıf tüketicileri Kovid-19 sürecinde sağlıklı gıda ürünleri tüketimine yöneldi. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağına yöneliş var. Zeytinyağına ülkede ilave bir talep var. Türk kayısısı biliniyor ve tercih ediliyor ancak zeytin ve zeytinyağında İspanyol, İtalyan ve Yunan markaları var. Ülkemiz ürünlerine uyguladıkları gümrük vergileri düşük olduğu için temizlik ürünlerinde bir potansiyel var."

Singapur Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan ise önemli ticaret merkezlerinden biri olan Singapur'un gıdada dışa bağımlı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Singapur'a gıda ihracatının 28 milyon dolarda kaldığına işaret eden Durukan, "Türkiye'den Singapur'a gıda ihracatında kiraz, elma, buğday unu, çikolata, şekerleme ürünleri öne çıkıyor. İlerleyen süreçte Singapur Türk gıda üreticilerinin ihracatlarını arttırabilecekleri bir pazar konumunda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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