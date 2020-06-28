Egeli gıda ihracatçıları Çinli e-ticaret deviyle el sıkışmaya hazırlanıyor ticaret, dünyada son 3 yılda yüzde 73 artış göstererek 3,5 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

E-ticaret, dünyada son 3 yılda yüzde 73 artış göstererek 3,5 trilyon dolarlık hacme ulaştı. Türkiye'de ayakkabı ve saraciye sektöründe Shoedex2020 ile dijital dönüşümü başlatan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), şimdi de e-ticaretle birlikte gıda sektöründe yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Ege İhracatçı Birlikleri koordinasyonunda Çin'in en büyük e-ticaret platformu Alibaba Group'a ait Tmall Global'ın İş Geliştirme Direktörü Jennifer Wang ile Çin'de e-ticaret için yeni fırsatlar ve iş birlikleri konuşuldu.

Online düzenlenen konferansa, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Balsarı, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Mutlu, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı birlikleri yönetim kurulu üyeleri ve ihracatçı firmalar katıldı.

Gıda ihracatı son 1 yılda yüzde 62 arttı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, özellikle gıda sektöründe Çin'in en önemli hedef pazarlardan biri olduğunu, 2019'dan beri ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Celep, "Çin Şanghay'da 5-10 Kasım'da üçüncü kez düzenlenecek Uluslararası İthalat Fuarı'nın milli katılım organizasyonunu da bu yıl birliğimizce biz yapacağız. Özellikle Çin'de girişte sınır ötesi e-ticaretin öneminin farkındayız. Bu kapsamda birlik olarak Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından Tmall Global ile yapılabilecek yeni ve kalıcı iş birliklerine de açığız. 2018'de Çin'e 139 milyon dolar olan gıda ihracatımız 2019'da yüzde 62 artarak 226 milyon dolara ulaştı. 2020 yılının ilk 5 ayında ülkemizden Çin'e en çok gıda ürünü olarak fındık, defne yaprağı, kuru meyve, ayçiçek yağı ve deniz patlıcanı ihracatı yaptık. Ürün çeşitliliğini ve miktarlarını artırmamız gerekiyor. Diğer yandan, gıda sektörüne yönelik sanal fuar organizasyonu için hazırlıklara başladık. Bu organizasyonda da Tmall Global ile iş birliği yapabilirsek çok memnun oluruz. Tedarik zincirindeki kırılma bizim için bir irtifa kaybı değil, tetikleyici ve kreatif bir kırılma olacak. Gelecekte perakende satışın yerini almaya aday olan e-ticaret her yıl yüzde 30 büyüyen bir sektör. İnovasyon bireysel değil bir ekip işidir. Geleneksel ticarette sahip olduğumuz tecrübeyi ekip çalışması ve ekosistemin tüm oyuncuları bir araya gelerek hedef pazarlarımızdaki müşterilerin tüketim alışkanlıklarını, pazarı iyi araştırarak, stratejik düşünerek dijitale taşımalıyız" dedi.

"Gıdada dijital dönüşüm Ege'den başlasın istiyoruz"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, mayıs ayında 54 Türk firmanın Çin'e peynir altı suyu tozu, peynir, süttozu, krema ve tereyağı ihraç etmesinin önünün açıldığını hatırlatarak, "Firmalarımız 6 milyar dolar ile dünyanın büyük süt ürünleri ithalatçılarından olan Çin pazarına giriyor. 2012'den bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar sonuç verdi ve Çin ile anlaşmaya vardık. Kanatlı ürünlerimizi de Çin'e ihraç etmeye hazırız. İhracat için gerekli izinlerin alınma sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. 18 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz gıda sektörümüzü AR-GE'den inovasyona geçirmeliyiz. Gıda ihracatçılarının kazancını artıracak anahtar dijitalleşme olacaktır. Ülkemizin ekolojik yapısı, ürün çeşitliliği, coğrafi konum ve lojistik avantajları, belli ürünlerde özellikle gıda sektöründe dünyada ön sıralarda olmamız en önemli avantajımız. Güçlü olduğumuz bu sektörü dijitale taşırsak hızlı ve kolay bir şekilde adapte olabiliriz. Dijitalleşme sadece Çin'e değil tüm ülkelere yaptığımız ihracattan elde edilen gelirimizi de artıracaktır. 2021'de global e-ticaret pazarının 5 trilyon dolar olması öngörülüyor. Korona virüs nedeniyle herkes online ticarete yöneldi. Bu yüzden bu hedefe beklenenden de erken ulaşılacak. Geleneksel satış yöntemleri artık rafa kalktı. Gıdada dijital dönüşüm Ege'den başlasın istiyoruz. Çağı yakalamak istiyorsak altyapımızı, ajandamızı, sermayemizi dijitale göre şekillendirmeli ve kendimizi yeniden yapılandırmalıyız" diye konuştu.

"Ürünlerimizi dijitalle destekleyerek katma değerini artırabiliriz"

Dijitale geçiş için en uygun zaman olduğunu söyleyen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Balsarı ise şöyle devam etti: "Müşterilerin gıda ihracatı yapmak için yeni ülkeler aradığı bu dönemi çağın ihtiyaçlarına uygun güncel bir pazar stratejisiyle lehimize çevirmeliyiz. Global bir satış ağı ürünün her zaman talep bulabilmesini sağlar. Firmalarımızın online pazar yerlerinde iyi iletişim kurarak, interneti iyi kullanarak, taleplere çevrimiçi ve hızlı bir şekilde çözümler üreterek cevap vermesi gerekiyor. Çin'e ihraç potansiyeli taşıyan zeytinyağı ve bazı tarım ürünlerini dijital kanallarla destekleyerek katma değerini yükseltebiliriz. Türkiye'nin ilk e-ticaret verileri de ülkemizde online ticarete adaptasyonun ve farkındalığın yüksek olduğunu destekler nitelikte. 2019 yılı itibariyle ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu senenin ilk 5 ayında ise e-ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre ciddi bir ivme kazanmış durumda. Ocak-mayıs döneminde yüzde 48 artarak 63,3 milyar lira oldu. Türkiye gelişmiş ekonomisi, güçlü ulaşım ve lojistik ağı, nitelikli ve hızlı üretim ve iş gücünü inovasyonla birleştirdiğinde dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alacaktır."

E-ticarette potansiyel olan ürünler

Jennifer Wang ise Alibaba Group'un çoklu e-ticaret platformlarından oluştuğunu, bunlardan Tmall Global'in Alibaba Group'a ait Çin'deki en büyük B2C sınır ötesi e-ticaret platformu olduğunu söyledi. Wang, "Tmall Global parakendecilerin online mağaza açabildikleri Çin ve dünya arasında bir köprü görevini gören dünyanın en büyük B2C online pazar yeri. Alışverişler parakende tarafıyla tüketiciler arasında gerçekleşiyor. Platformda 92 ülke ve bölgeden 25 binden fazla uluslararası marka yer alıyor. Aynı zamanda 5 binden fazla da kategori var. Pandemiyle birlikte online alışveriş ve tüketici bilinci arttı. Sağlık kategorimiz yüzde 70 büyüdü. İthal edilen gıdalar yüzde 40, içecekler yüzde 67, çikolata ise yüzde 416, çerezler de yüzde 73 büyüyen kategoriler arasında. Kahve çeşitleri ve ürünleri, bitkisel sütler, mumlar, az şekerli mısır gevrekleri, keçi sütü, chia tohumları ve deve sütüne de çok talep var. Safran, bal, Türk kuru kayısısı, lokum, çikolata, ambalajlama, hediye kutusu, çay, süt, yoğurt, keçi sütü ve deve sütü, dondurma, aromalı çaylar, kahve, bebekler için ceviz yağı, argan yağı, zeytinyağı da ihracatımızda potansiyeli olan ürünler arasında yer alıyor" sözlerine yer verdi.

Çin'de bir günde online satış rekoru kırıldı: 136,5 milyar dolar

Wang, korona virüs sonrası artan yiyecek ve içecek trendlerini ise şöyle sıraladı: "Sağlıklı atıştırmalıklar ve içecekler, adrese teslim sağlıklı yemek servisleri, konserveler, geleneksel ürünlerden çay ve bal, dondurulmuş gıda, dondurma, bitki süsleri, atıştırmalıklar ve probiyotik ürünler. 1688.com ise Alibaba Group'un B2B pazarında hizmet veren daha çok Çin içerisindeki yerel B2B ticareti yöneten bir diğer e-ticaret sitesi. Burada ise öne çıkan ürünler kuru incir ve deniz patlıcanı. Tmall Global, uluslararası markaların Çin pazarına girmelerini sağlıyor. Tmall ise daha çok ülke içindeki ticarete odaklı, ülkede kurulmuş olan markalara yardımcı oluyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'in iki büyük alışveriş etkinliğinden biri olan 618 Festivali düzenlendi. Ülkenin iki dev online satış platformu Alibaba ve JD.com bir günde toplam 136,5 milyar dolarlık sipariş alarak rekor kırdı. Bu e-ticaretin Çin ekonomisi hatta dünya ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun göstergelerinden biri."

"Sosyal medya paylaşımları çok etkili bir pazar stratejisi"

Weitao'nun ise tüketicilerin deneyimlerini paylaştıkları, kampanyalara dair hatırlatma mesajları aldıkları, ürün puanlamalarını ve yorumlarını yaptıkları bir diğer platform olduğundan bahseden Jennifer Wang, "Dijital pazarlama teknikleri de hedeflere hızlı ulaştıran yollardan biri. Örneğin sosyal medya paylaşımları çok etkili bir pazar stratejisi. Sosyal medya kullanıcıları yada ünlü dijital içerik üreticileriyle iş birliği yaparak, onların ürünü değerlendirdiği gönderileri kendi hesaplarından paylaşmasıyla daha fazla kitleye ulaşılıyor. Flagship mağazaları ise herhangi bir firmanın en iyi, tecrübeli, büyük marka mağazaları olarak tanımlayabiliriz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA