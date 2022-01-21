Egeli gençlerden "Sulu Boya Resim Sergisi"

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü emekli öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Turan Enginoğlu tarafından düzenlenen sergide EÜ Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin çalışmaları yer aldı.

EÜ Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü öğrencilerinin sulu boya eserlerinin bulunduğu sergi hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Enginoğlu, "Geçen sene pandemi nedeniyle çalışmalarımızı sergileyemedik. Bu sene yüz yüze eğitimle beraber sergimizi açabildik. İlk yarıyılda öğrencilerimizle sulu boya eğitimi üzerine yoğunlaştık. Öğrencilerimiz de eğitimlerini başarıyla tamamlayarak eserlerini ortaya çıkardı" dedi. Sulu boya çizimlerine portre ile başladıklarını söyleyen Enginoğlu, "Portre çizimiyle başlayan öğrenciler daha sonrasında diğer tür çizimlere kolaylıkla uyum sağlayabiliyor" diye konuştu.

Renklerle ilgili bilimsel araştırmaları yakından takip ederek çalışmalarını gerçekleştirmek istediklerini belirten Enginoğlu, bahar yarıyılı dönemindeki projelerinden bahsetti. Enginoğlu, "Sanatla ilgili bilimsel verileri yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bilimsel veriler ışığında EÜ Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü olarak üç ana renk olan CMY birleşiminden farklı ve yeni bir renk ortaya koymak istiyoruz. Bahar dönemindeki çalışmalarımız, bu yeni renkleri kullanarak yağlı boya üzerine olacak" dedi.

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