Egeli deri ihracatçılarına e-ticaret eğitimi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, deri ihracatçılarına E-ticaret yönetimi eğitimi verecek.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, yaptığı açıklamada "Deri Sektöründe e-Ticaret Yönetimi Eğitim Programı"yla deri sektörünün dijitalleşmesinde yeni bir adım atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eğitim programında 8 ayrı başlık olacağını belirten Zandar, çevrimiçi olarak yapılacak eğitimlerle deri sektörüne özel bir eğitim programı planladıklarını kaydetti.

Zandar, Shoedex fuarları sürecinde deri sektörünün dijitalleşme konusunda büyük bir gelişim gösterdiğini anlatarak, "Pandemi sonrasında Mart-Nisan-Mayıs aylarında deri sektörünün ihracat rakamlarında yüzde 60-70'lere varan düşüşler yaşadık. Haziran ve Ekim aylarında gerçekleştirdiğimiz Shoedex Sanal Fuarları sayesinde bugüne kadar ihracat yapamadığımız yeni pazarlara giriş yaptık. Bazı ihraç pazarlarımızda büyük artışlar yakaladık. Kasım ayı sonunda ihracattaki düşüşü yüzde 14 seviyesine kadar indirdik ve 117,5 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık." ifadelerini kullandı.

E-ticaretin son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini, Kovid-19 salgınıyla birlikte e-ticaretteki artışın başdöndürücü bir hıza ulaştığını ifade eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, üretici ihracatçı firmaların ayakta kalabilmek için bu değişime uyum sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Gündoğdu, "Konteynerlerle ayakkabı, çanta, deri ceket satma devri bitiyor, dünya genelinde tüketiciye tek tek ürün satabilecek konuma gelmemiz gerekiyor. Bu eğitim programı sonunda ihracatçı firmalarımızın internetten dünyanın dört bir tarafına e-ticaret aracılığıyla ihracat yapabilecek donanıma kavuşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Onay da tüketici tercihlerinin e-ticarete yatırım yapmayı zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak, e-ticaretin dünya genelinde 2022 yılında 6,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin