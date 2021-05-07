Egeli demir çelik ihracatçıları, Uzak Doğu pazarındaki yeni bağlantılardan umutlu
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Egeli demir çelik ihracatçıları, Uzak Doğu pazarındaki yeni bağlantılardan umutlu

Egeli demir çelik ihracatçıları, Uzak Doğu pazarındaki yeni bağlantılardan umutlu
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Ege Demir ve Demirdışı İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Çin'in bazı çelik ürünlerinde firmalarına uyguladığı vergi iadesi desteğini kaldırdığını, bunun Türk ihracatçıların avantajına olduğunu belirterek, sektörün son dönemde Uzak Doğu ülkelerine büyük satış bağlantıları...

Ege Demir ve Demirdışı İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Çin'in bazı çelik ürünlerinde firmalarına uyguladığı vergi iadesi desteğini kaldırdığını, bunun Türk ihracatçıların avantajına olduğunu belirterek, sektörün son dönemde Uzak Doğu ülkelerine büyük satış bağlantıları kurmaya başladığını belirtti.

Ertan, yaptığı yazılı açıklamada, demir çelik sektörünün Türkiye genelinde nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör olduğunu bildirdi.

Ege Bölgesi ihracatında ise lider konumda olduklarına işaret eden Ertan, "Sektör olarak siparişlerimizi 2-3 aylık periyotlarla alıyoruz. Yılın başından beri de bunda bir aksama olmadı. Ham madde fiyatlarının daha da yükselmesinden endişe eden çelik kullanıcıları, yeterli stok bulundurabilmek için alımlarını artırıyor. Sektör olarak önümüzdeki 2-3 aylık dönemdeki ihracat bağlantılarımızı da yapmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

İhracatlarında Hong Kong, Singapur gibi Uzak Doğu ülkelerine ilaveten ABD, Kanada, Yemen, AB ve Latin Amerika ülkelerinin öne çıktığını bildiren Ertan, şunları kaydetti:

"Çin 1 Mayıs'tan itibaren soğuk yassı mamul hariç 146 kalem çelik ürününün ihracatında uyguladığı yüzde 13 oranındaki vergi iadesini kaldırdı. Bunun yanı sıra bazı ham maddelerin ithalatında alınan vergileri de sıfırladı. Bu da Çin'e olan mal akışını hızlandırdı. Bu gelişmelerle Çin, Güneydoğu Asya ülkelerinde daha az rekabetçi hale geldiği için bizim o pazarlara satış olanağımız arttı. Türk demir çelik sektörü, Çin, Malezya, Hong Kong, Singapur gibi ülkelere büyük bağlantılar yapmaya başladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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