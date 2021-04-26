Egeli demir çelik ihracatçıları karbon ayak izini azaltmak için proje yürütecek

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, demir çelik sektörünün rekabet avantajını kaybetmemesi için yeşil üretim ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda ihracatçıyı bilinçlendirmek üzere proje uygulayacaklarını belirtti.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, demir çelik sektörünün rekabet avantajını kaybetmemesi için yeşil üretim ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda ihracatçıyı bilinçlendirmek üzere proje uygulayacaklarını belirtti.

Ertan, yaptığı açıklamada, demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatını yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 6,38 milyar dolara çıkardığını, Ege'den de yüzde 14 artışla 435 milyon dolarlık dış satıma imza atıldığını bildirdi.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat fiyatlarında yüzde 20 artış yaşandığını belirten Ertan, salgınla birlikte küresel piyasalarda dengenin bozulduğunu ifade etti.

Ertan, "Sektörümüz yılın ilk çeyreğini çok başarılı bir şekilde geçirdi. 2021 yılı için belirlediğimiz 1,4 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon ayak izinin 2030'da yüzde 50 ve 2050'de sıfıra indirilmesi hedeflerinin bulunduğunu bildiren Ertan, şunları kaydetti:

"En fazla karbon salınımı yapan sektörler arasında bulunan demir çelik sektörümüzün de bu doğrultuda rekabet avantajını kaybetmemesi için zaman kaybetmeden yeşil üretim ile karbon ayak izinin azaltılması konusunda bilinçlenmesi ve girişimlerde bulunması önem arz ediyor. İhracat hedeflerimize ulaşmak amacıyla sektörün karbon ayak izinin azaltılması konusunda bir çalışma grubu oluşturarak yeşil enerjiye dönüşüm, kömür yerine hidrojen kullanımı, döngüsel ekonomi konularında girişimlerde bulunacağız. Ayrıca endüstri 4.0 konusunda Almanya ile 3 yıldır yürüttüğümüz ortak çalışmaları devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı