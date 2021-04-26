Egeli demir çelik ihracatçıları karbon ayak izini azaltmak için proje yürütecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Egeli demir çelik ihracatçıları karbon ayak izini azaltmak için proje yürütecek

Egeli demir çelik ihracatçıları karbon ayak izini azaltmak için proje yürütecek
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Ekonomi

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, demir çelik sektörünün rekabet avantajını kaybetmemesi için yeşil üretim ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda ihracatçıyı bilinçlendirmek üzere proje uygulayacaklarını belirtti.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, demir çelik sektörünün rekabet avantajını kaybetmemesi için yeşil üretim ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda ihracatçıyı bilinçlendirmek üzere proje uygulayacaklarını belirtti.

Ertan, yaptığı açıklamada, demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatını yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 6,38 milyar dolara çıkardığını, Ege'den de yüzde 14 artışla 435 milyon dolarlık dış satıma imza atıldığını bildirdi.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat fiyatlarında yüzde 20 artış yaşandığını belirten Ertan, salgınla birlikte küresel piyasalarda dengenin bozulduğunu ifade etti.

Ertan, "Sektörümüz yılın ilk çeyreğini çok başarılı bir şekilde geçirdi. 2021 yılı için belirlediğimiz 1,4 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon ayak izinin 2030'da yüzde 50 ve 2050'de sıfıra indirilmesi hedeflerinin bulunduğunu bildiren Ertan, şunları kaydetti:

"En fazla karbon salınımı yapan sektörler arasında bulunan demir çelik sektörümüzün de bu doğrultuda rekabet avantajını kaybetmemesi için zaman kaybetmeden yeşil üretim ile karbon ayak izinin azaltılması konusunda bilinçlenmesi ve girişimlerde bulunması önem arz ediyor. İhracat hedeflerimize ulaşmak amacıyla sektörün karbon ayak izinin azaltılması konusunda bir çalışma grubu oluşturarak yeşil enerjiye dönüşüm, kömür yerine hidrojen kullanımı, döngüsel ekonomi konularında girişimlerde bulunacağız. Ayrıca endüstri 4.0 konusunda Almanya ile 3 yıldır yürüttüğümüz ortak çalışmaları devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ezgi Mola Ebru Şallı
Spor Diego Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Egeli demir çelik ihracatçıları karbon ayak izini azaltmak için proje yürütecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 11:57:52. #1.15#

title