Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Ege'de, balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Ege'de, balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği bölgedeki balıkçı barınaklarında, denizin işçileri mavi sulara açılmak için gün sayıyor. Uzun süre denizde kalacak teknelerin motor bakımlarında sona gelinirken boyama işlemleri de devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ağ onarımı mesaisi gün batınca bitiyor. Günde ortalama 800 metre ağ onaran işçiler, av sezonunun yaklaşması nedeniyle daha hızlı çalışıyor.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, sezon biter bitmez kısa bir tatilin ardından karada mesailerinin başladığını söyledi.

Sezon yaklaştıkça hazırlıkların hızlandığını belirten Çakan, denizle buluşmalarına günler kaldığını ifade etti.

"Karadeniz'de bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz"

Çakan, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Karadeniz'de kısmi olarak ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu karar çok yerindeydi. Balık popülasyonuna ciddi katkısı oldu. Karadeniz'de bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz. Denizden aldığımız işaretler öyle. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, istavrit ve palamudun çok olduğunu duyduk. Ege Denizi'nde de bereketli bir sezon bizi bekliyor. Sardalyamızla, Ege hamsimizle. Bu yıl geçen sezon yaşanan sıkıntılardan sonra vatandaşlarımızın yüzünü balıkla güldüreceğiz."

Sektör olarak günlük karları değil, gelecek yılları düşünmeleri gerektiklerini belirten Çakan, "Denizden ekmek yiyen binlerce kişi var. Sadece iç piyasada değil, ihracatta da çok önemli bir ülkeyiz ancak daha da önemlisi, bu sağlıklı besini çocuklarımızın da yemesi için, onların da bu lezzete ulaşması için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan