Egeli Akademisyenlerin Projeleri, AB tarafından desteklenecek Ege Üniversitesi akademisyenlerinin takım liderliği yaptığı iki proje uzman desteği almaya hak kazanırken, bir proje de Yurtdışı Çalışma Ziyareti Desteği almaya layık görüldü.

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) Dördüncü Bileşeni kapsamında üniversiteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında geliştirilen AR-Ge projelerine yönelik teknik destek başvurularının değerlendirmesi tamamlandı ve destek alacak projeler belirlendi.

56 farklı proje başvurusunun yapıldığı değerlendirmede, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Ekren ve Aliağa Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. İlter Yılmaz, Ege Üniversitesi bünyesinde geliştirdikleri Ar-Ge projeleri için uzman desteği almaya hak kazandı.

Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESTMER), AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla açılan ve üniversiteler tarafından geliştirilen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki Ar-Ge projelerine yönelik hazırladığı biyogaz teknolojisi konusunda "Yurtdışı Çalışma Ziyareti Desteği" alma hakkını elde etti. YEVDES Dördüncü Bileşeni kapsamında destek almaya hak kazanan 6 araştırma grubu içinde BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar'ın proje takım lideri olarak hazırladıkları proje, puanlamada ilk sırada yer alarak, yurtdışı çalışma ziyaretlerine katılma, yenilenebilir enerji ve biyogaz teknolojileri konusunda en iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

BESTMER, EERA-BİOENERGY'E DE TAM ÜYE

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Koçar ve ekibi, YEVDES kapsamındaki projelerinin Avrupa Birliği desteklerinden yararlanma hakkı kazanmasının yanı sıra Enerji Araştırma Birliği -European Energy Research Alliance - EERA'ya tam üyelikle kabul edildi. Günümüzde üretilen ve kullanılan enerjinin daha verimli, daha ucuz ve düşük karbonlu teknolojilerle yer değiştirmesi ve bunun için gerekli olan teknolojinin geliştirilmesi için katkıda bulunan ve kar amacı gütmeyen bir dernek olan Avrupa Enerji Araştırma Birliği'nin Biyokütle Enerjisi Çalışma Grubuna tam üyelikle kabul edilmiştir. 26 tam üye ve 18 ortak üye içerisinde Türkiye'den bu gruba üye olan 3 kurumdan biri olarak BESTMER, biyokütle enerjisi konusunda teknoloji geliştirme, ortak çalışmaların yürütülmesi, orta ve uzun vadede araştırma öncelikleri konusunda sanayi sektörüne danışmanlık yapmak gibi aktivitelerde rol üstlendi.

Kaynak: Bültenler