Egeli Akademisyenlerden incir üretimine ve pazarlamasına yönelik önemli proje

Ege Üniversitesinin, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) nezdindeki başarıları devam ediyor.

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2021 yılı 1'inci döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. Yapılan değerlendirmeye göre Ege Üniversitesinin 13 projesi desteklenmeye uygun bulundu.Bu 13 projeden biri de EÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ela Atış'ın yürütücülüğünü yaptığı "Yaşam Döngüsü Analizi Perspektifinden Organik ve Konvansiyonel İncir Üretimi Sürdürülebilirliğinin Karşılaştırılması" adlı proje oldu.

Proje ekibini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "İncir üretimi ve pazarlaması için oldukça yararlı olacak bu projeyi gerçekleştiren Prof. Dr. Ela Atış hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. Proje, TÜBİTAK ARDEB tarafından da desteklenmeye uygun bulundu. Ege Üniversitesi, TÜBİTAK nezdinde başarılı bir kurum olduğunu bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.

Projenin hedefini anlatan Prof. Dr. Ela Atış, "Araştırmamızın amacı, Türkiye'de organik ve konvansiyonel incir üretim, işleme ve pazarlama süreçlerinin ekonomik ve sosyal performanslarını ve çevresel etkilerini yaşam döngüleri boyunca karşılaştırmaktır. Bu amaç, Avrupa Birliği'nin yeni büyüme stratejisi, tarladan sofraya: adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi tasarlamayı hedefleyen 'Avrupa Yeşil Mutabakatı' ile de örtüşmektedir. Araştırmada, organik ve konvansiyonel incirin oluşturduğu değer zincirinin analizi için yaşam döngüsü analizi kapsamında 'Çevresel Yaşam Döngüsü' ve 'Sosyal Yaşam Döngüsü' analizlerinden yararlanılacak" dedi.

Üretim ve pazarlamadaki sorunlara çözüm önerileri

Prof. Dr. Atış, "Bu çalışma ile incir üretim ve pazarlamasının sosyal, ekonomik ve çevresel süreçleri incelenerek, bütüncül bir durum analizi ile var olan sorunlara kapsamlı çözüm önerileri getirilecek. İncir üretim, işleme ve pazarlama aşamalarında doğal kaynak kullanımının azaltılması sağlanacak. Proje, sürdürülebilir incir üretimini sağlamak için çevreye zararlı uygulamaların azaltılması, organik incir üretiminin yaygınlaşması, organik ve konvansiyonel incir ihracatında rekabetin artması yönünde politikaların oluşturulmasına yol gösterici olacak" diye konuştu.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Ela Atış'ın yaptığı projenin ekibinde Prof. Dr. Ahmet Altındişli ve Doç. Dr. Cihat Günden yer alıyor.

Kaynak: Bültenler