Egeli akademisyene uluslararası dergide önemli görev

Ege Üniversitesi akademisyenleri, gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası çalışmalar neticesinde önemli görevler üstlenmeye devam ediyor.

Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü (UBE) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Geylani Kardaş, uluslararası Elsevier yayınevinin "Journal of Computer Languages" isimli dergisinde 3 yıl süreyle "Yardımcı Editör" görevine getirildi.

Yazılım Mühendisliği, Enformatik ve Bilgi Sistemleri gibi alanlarda araştırmaları bulunan, TÜBİTAK ve yurtdışı fonlarla desteklenen projeler yürüten ve SCI İndeksinde taranan çeşitli makaleleri yer alan Doç. Dr. Geylani Kardaş, uluslararası "Journal of Computer Languages" dergisinde yardımcı editör olarak görevlendirdi. Daha önce de hem aynı dergide hem de yine Elsevier'in "Computer Languages Systems & Structures" dergisinde editörler kurulu üyeliği görevini yürüten Doç. Dr. Kardaş, Ege Üniversitesi'nin uluslararası bir araştırma üniversitesi olma hedefine yeni göreviyle katkı verecek.

Başarısından ötürü Doç. Dr. Kardaş'ı tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "64 yıllık bilgi birikimimizle hem ülkemiz hem de dünya literatürüne katkı sağlayan, alanında uzman akademisyenlere sahip bir üniversiteyiz. Bu da hocalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası alanda önemli görevler üstlenmesine yol açıyor. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü'nden Doç. Dr. Geylani Kardaş hocamız da "Journal of Computer Languages" adlı bilimsel dergide yardımcı editör görevine getirildi. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Doç. Dr. Kardaş ise "Journal of Computer Languages dergisi Web of Science, SCI'da Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği kategorisinde taranıyor ve bilgisayar dillerinin tasarım, uygulama ve kullanımları ile ilgili önemli araştırma sonuçlarını yayınlıyor. Uluslararası tanınırlığı yüksek böyle bir derginin yardımcı editörlük görevine getirilmenin ve Ege Üniversitesini temsil etmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler